Найпотужніша версія Mercedes-Benz S-Class буде коштувати, як Porsche Cayenne Turbo GT.

Гібрид Mercedes-AMG S 63 E Performance може похвалитися силовою установкою на базі «бітурбовісімки» V8 4.0 та розгоном до «сотні» за 3,3 секунди.

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Вже оголошено, що у седана буде лімітована версія Edition 1. Вона випускатиметься обмежений час, а виділиться особливим декором і багатим оснащенням.

Mercedes-AMG S 63 E Performance - найпотужніший седан S-Класу за всю історію. І число «63» у його назві як і раніше означає восьмициліндровий двигун, хоча молодші C 63 вже використовують «четвірку» M 139 з електричним турбокомпресором. Гібридна «еска» розвиває 802 кінські сили і 1430 Нм моменту. Максимальна швидкість з пакетом AMG Driver's – 290 кілометрів на годину.

У Німеччині S 63 E Performance коштує від 208 392,80 євро. Стільки ж просять, наприклад, за рекордсмена Нюрбургрінга 640-сильний Porsche Cayenne Turbo GT. На старті продажів седан буде доступний у лімітованій версії Edition 1, яка відзначиться "мануфактурним" забарвленням alpine grey, ексклюзивною оббивкою салону зі шкіри "наппа" та червоними гальмівними супортами.

Список опцій потужного S-Class включає 21-дюймові ковані колеса, пакет обробки вуглепластиком, затемнену решітку радіатора, панорамний дах зі зсувною секцією та вуглець-керамічні гальма. Встановлення останніх коштуватиме 8925 євро. Випускати S-Клас буде «завод майбутнього» Factory 56 у Зіндельфінгені. Початок поставок заплановано на травень цього року.