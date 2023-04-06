Наиболее мощная версия Mercedes-Benz S-Class будет стоить, как Porsche Cayenne Turbo GT.

Гибрид Mercedes-AMG S 63 E Performance может похвастаться силовой установкой на базе битурбовосемки V8 4.0 и разгоном до сотни за 3,3 секунды.

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Уже объявлено, что у седана будет лимитированная версия Edition 1. Она будет выпускаться в ограниченное время, а выделится особым декором и богатым оснащением.

Mercedes-AMG S 63 E Performance – самый мощный седан S-Класса за всю историю. И число "63" в его названии по-прежнему означает восьмицилиндровый двигатель, хотя младшие C 63 уже используют "четверку" M 139 с электрическим турбокомпрессором. Гибридная «эска» развивает 802 лошадиные силы и 1430 Нм момента. Максимальная скорость с пакетом AMG Driver's – 290 км/ч.

В Германии S 63 E Performance стоит от 208 392,80 евро. Столько же просят, например, за рекордсмена Нюрбургринга 640-сильный Porsche Cayenne Turbo GT. На старте продаж седан будет доступен в лимитированной версии Edition 1, которая отметится "мануфактурной" окраской alpine grey, эксклюзивной обивкой салона из кожи "наппа" и красными тормозными суппортами.

Список опций мощного S-Class включает 21-дюймовые кованые колеса, пакет обработки углепластиком, затемненную решетку радиатора, панорамную крышу со сдвижной секцией и углерод-керамический тормоз. Установка последних будет стоить 8925 евро. Выпускать S-класс будет «завод будущего» Factory 56 в Зиндельфингене. Начало поставок запланировано на май этого года.