Визуальные обновления, внесенные в автомобиль 2024 модельного года, не революционны, но привлекают внимание.

Mercedes-Benz обновил еще один из своих кроссоверов, на этот раз GLS вскоре после запуска обновленных версий GLA, GLB и GLE.

Читайте также: Официально представлен новый Mercedes-Benz GLC Coupe

Передняя часть теперь выделяется большой радиаторной решеткой с четырьмя горизонтальными ламелями. Также сменились передние воздухозаборники. Изменения задней части оказались тоньше и заключаются в новых задних фонарях. Обновленный GLS можно заказать с 20-дюймовыми многоспицевыми дисками цвета Himalayas Grey.

Mercedes-Benz GLS 2024 получил обновленную информационно развлекательную систему MBUX, и теперь она может быть индивидуализирована в трех разных стилях. В систему также был включен режим Off-Road, демонстрирующий детали градиента, поперечного наклона, компаса и угла поворота руля.

Новая летняя шина Continental PremiumContact 7 создана для многих типов автомобилей – седанов, кроссоверов и даже электромобилей. Безопасная езда, вне зависимости от дорожных условий и стиля вождения. Рекламна інформація

Комплектации, оснащенные ассистентом для парковки и камерой кругового обзора, также обладают функцией «прозрачного капота», показывающей виртуальный вид под передней частью автомобиля. Также была добавлена новая система помощи при маневрировании с прицепом. Семиместный салон входит в стандартную комплектацию обновленного Mercedes-Benz GLS.

В Европе обновленная модель будет предлагаться в модификациях GLS 450 4Matic (381 л.с., 500 Нм), GLS 580 4Matic (517 л.с., 730 Нм), GLS 350d 4Matic (269 л.с., 65 GLS 4 367 л.с., 750 Нм) Все модели имеют 48-вольтовую мягкую гибридную систему, которая добавляет дополнительные 20 л.с.

Заряженную версию Mercedes-AMG GLS 63 4Matic+ 2024 года можно сразу отличить от младших моделей благодаря более агрессивным акцентам, а также задней светодиодной подсветке. Множество функций теперь входит в стандартную комплектацию GLS 63 4Matic+. К ним относятся панорамный люк в крыше, выхлопная система AMG Performance, аудиосистема Burmester, подогрев и вентиляция передних кресел.

Mercedes-AMG также обновил программное обеспечение систем стабилизации крена и пневматической подвески, чтобы расширить возможности настройки между настройками динамического управления и комфорта. Изменения также были внесены в систему ESP, блокировку дифференциала заднего моста с электронным управлением и систему полного привода.

Заряженный GLS 63 4Matic+ продолжает оснащаться 4,0-литровым V8 двигателем с двойным турбонаддувом мощностью 612 л. и 850 Нм крутящего момента плюс дополнительные 22 л.с. от гибридной довески. С места до 100 км/ч такой кроссовер разгоняется за 4,2 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 280 км/ч. ДВС работает с системой полного привода AMG Performance 4MATIC+ с полностью регулируемым распределением крутящего момента. Коробка передач – AMG SPEEDHIFT TCT 9G.