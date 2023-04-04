Візуальні оновлення, внесені в автомобіль 2024 модельного року, не революційні, але привертають увагу.

Mercedes-Benz оновив ще один зі своїх кросоверів, цього разу GLS, невдовзі після запуску оновлених версій GLA, GLB та GLE.

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Передня частина тепер виділяється великою решіткою радіатора з чотирма горизонтальними ламелями. Також змінилися передні повітрозабірники. Зміни задньої частини виявилися меншими й полягають у нових задніх ліхтарях. Оновлений GLS також можна замовити з 20-дюймовими багатоспицевими дисками кольору Himalayas Grey.

Mercedes-Benz GLS 2024 отримав оновлену інформаційно-розважальну систему MBUX, і тепер вона може бути індивідуалізована в трьох різних стилях. У систему також був включений режим Off-Road, що демонструє деталі градієнта, поперечного нахилу, компаса та кута повороту керма.

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Комплектації, оснащені асистентом для паркування і камерою кругового огляду, також мають функцію «прозорого капота», яка показує віртуальний вигляд під передньою частиною автомобіля. Також було додано нову систему допомоги при маневруванні з причепом. Семимісний салон входить до стандартної комплектації оновленого Mercedes-Benz GLS.

У Європі оновлена модель пропонуватиметься в модифікаціях GLS 450 4Matic (381 к.с., 500 Нм), GLS 580 4Matic (517 к.с., 730 Нм), GLS 350d 4Matic (269 к.с., 65 GLS 450d 4Matic (367 к.с., 750 Нм). Всі моделі мають 48-вольтову м'яку гібридну систему, яка додає додаткові 20 к.с. (у GLS 580 4Matic - 22 к.с.)

Заряджену версію Mercedes-AMG GLS 63 4Matic+ 2024 року можна відрізнити від молодших моделей завдяки більш агресивним акцентам, а також задньому світлодіодному підсвічуванню. Безліч функцій тепер входить до стандартної комплектації GLS 63 4Matic+. До них відносяться панорамний люк у даху, вихлопна система AMG Performance, аудіосистема Burmester, підігрів та вентиляція передніх крісел та інше.

Mercedes-AMG також оновив програмне забезпечення систем стабілізації крену та пневматичної підвіски, щоб розширити можливості налаштування між налаштуваннями динамічного керування та комфорту. Зміни також були внесені до системи ESP, блокування диференціалу заднього моста з електронним керуванням та систему повного приводу.

Заряджений GLS 63 4Matic+ продовжує оснащуватися 4,0-літровим двигуном V8 з подвійним турбонаддувом потужністю 612 л. і 850 Нм крутного моменту плюс додаткові 22 к.с. від гібридної доважки. З місця до 100 км/год такий кросовер розганяється за 4,2 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 280 км/год. ДВС працює з системою повного приводу AMG Performance 4MATIC+ з повністю регульованим розподілом крутного моменту. Коробка передач - AMG SPEEDHIFT TCT 9G.