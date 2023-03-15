Кросовер отримав повнокероване шасі та їздовий режим для бездоріжжя.

Компанія Mercedes-Benz представила новий кросовер GLC Coupe. Йому освіжили зовнішність, розширили список стандартного обладнання та додали нових опцій.

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Головним нововведенням стала задня вісь, що підрулює, яка зменшує радіус розвороту на 90 сантиметрів. У гаму двигунів нового GLC Coupe увійшли електрифіковані силові установки: тепер усі кросовери або "м'які" гібриди з 48-вольтовим стартер-генератором, або гібриди типу PHEV.

Розкосі фари складної форми та візерунок з трикінцевих зірок на решітці радіатора – так відтепер виглядає Mercedes-Benz GLC Coupe. Кросовер змінив покоління через п'ять з половиною місяців після GLC у звичайному кузові, хоч і за тією ж схемою. Коефіцієнт аеродинамічного опору зменшився з 0,30 до 0,27. Пакет Avantgarde Line із хромованим декором став базовим. Колеса можуть бути діаметром від 18 до 20 дюймів, причому на гібридах, що заряджаються, стоять різноширокі шини.

Стандартно GLC Coupe оснащений кермовим управлінням зі змінним передавальним числом та спортивною підвіскою (у GLC – опція). Пневмостійки запропоновані за доплату, як і повнокероване шасі з кутом повороту задніх коліс 4,5 градуса. Штатно у кросоверів є позашляховий режим руху та помічник при спуску. При замовленні системи кругового огляду до них додасться функція прозорого капота, що полегшує їзду кам'янистими або вибоїстими стежками. Любителям тягати причепи стане в пригоді система Trailer Manoeuvring Assist.

Архітектурою інтер'єру GLC Coupe повторює нинішній C-клас. Віртуальна приладова панель діагоналлю 12,3 дюйми є вже «в базі», плюс розгорнутий до водія центральний екран на 11,9 дюйма.

За доплату запропоновано "комфортний" пакет Energizing Plus. Він включає різні програми релаксації, мультиконтурні сидіння, двоступінчасту систему очищення повітря та вбудований ароматизатор. Панорамний дах у крос-купе на шість сантиметрів довший, ніж у звичайного кросовера.

У гамі двигунів GLC Coupe – бензинові та дизельні "турбочетвірки" об'ємом 2,0 літра. Всі вони доповнені 48-вольтовим стартер-генератором, який видає додаткові 23 сили та 200 Нм. Коробка передач – дев'ятиступінчастий автомат 9G-Troniс. Привід повний. Поки заявлені модифікації GLC 200 (204 л.с., 320 Нм) та GLC 300 (258 л.с., 400 Нм), а також дизельні GLC 220 d (197 л.с., 440 Нм) та GLC 300 d ( 269 л.с., 550 Нм). Найдинамічніший з них – GLC 300 з розгоном до ста за 6,3 секунди.

Крім того, анонсовано три підзарядні гібриди, причому один з них дизельний. Такі машини оснащені тими ж двигунами об'ємом 2,0 літра та вбудованим у коробку електромотором з віддачею 136 сил та 440 Нм. Це версії GLC 300 e (313 л.с., 550 Нм), GLC 400 e (381 л.с., 650 Нм) та GLC 300 de (335 л.с., 750 Нм). Найпотужніший бензиновий гібрид може розігнатися до «сотні» за 5,6 секунд, дизельний — за 6,4 секунди. На електротязі кросовери проїжджають 113-131 кілометр за циклом WLPT. Продаж у країнах Західної Європи розпочнеться влітку цього року.