Кроссовер получил полноуправляемое шасси и ездовой режим для бездорожья.

Компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер GLC Coupe. Вседорожнику освежили внешность, расширили список стандартного оборудования и добавили новые опции.

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Главным нововведением стала задняя подруливающая ось, которая уменьшает радиус разворота на 90 сантиметров. В гамму двигателей нового GLC Coupe вошли электрифицированные силовые установки: теперь все кроссоверы либо мягкие гибриды с 48-вольтовым стартер-генератором, либо гибриды типа PHEV.

Раскосые фары сложной формы и узор из трехконечных звезд на радиаторной решетке – так теперь выглядит Mercedes-Benz GLC Coupe. Кроссовер сменил поколение через пять с половиной месяцев после GLC в обычном кузове, хоть и по той же схеме. Коэффициент аэродинамического сопротивления уменьшился с 0,30 до 0,27. Пакет Avantgarde Line с хромированным декором стал базовым. Колеса могут быть диаметром от 18 до 20 дюймов, причем на заряжаемых гибридах стоят разноширокие шины.

Стандартно GLC Coupe оснащен рулевым управлением с переменным передаточным отношением и спортивной подвеской (у GLC – опция). Пневмостойки предложены за доплату, как и полноуправляемое шасси с углом поворота задних колес 4,5 градуса. Штатно у кроссоверов есть внедорожный режим движения и помощник при спуске. При заказе системы кругового обзора к ним прибавится функция прозрачного капота, облегчающая езду каменистыми или ухабистыми тропами. Любителям таскать прицепы пригодится система Trailer Manoeuvring Assist.

Архитектурой интерьера GLC Coupe повторяет сегодняшний C-класс. Виртуальная «уборка» диагональю 12,3 дюйма есть уже «в базе», плюс развернутый к водителю центральный экран на 11,9 дюйма. За доплату предложен "комфортный" пакет Energizing Plus. Он включает в себя различные программы релаксации, мультиконтурные сиденья, двухступенчатую систему очистки воздуха и встроенный ароматизатор. Панорамная крыша у кросс-купе на шесть сантиметров длиннее, чем у обычного кроссовера.

В гамме двигателей GLC Coupe – бензиновые и дизельные "турбочетверки" объемом 2,0 литра. Все они дополнены 48-вольтовым стартер-генератором, выдающим дополнительные 23 силы и 200 Нм. Коробка передач – 9-ступенчатый автомат 9G-Troniс. Привод полон. Пока заявлены модификации GLC 200 (204 л.с., 320 Нм) и GLC 300 (258 л.с., 400 Нм), а также дизельные GLC 220 d (197 л.с., 440 Нм) и GLC 300 d ( 269 л.с., 550 Нм). Самый динамичный из них – GLC 300 с разгоном до ста за 6,3 секунды.

Кроме того, анонсированы три подзарядных гибрида, причем один из них дизельный. Такие машины оснащены двигателями объемом 2,0 литра и встроенным в коробку электромотором с отдачей 136 сил и 440 Нм. Это версии GLC 300 e (313 л.с., 550 Нм), GLC 400 e (381 л.с., 650 Нм) и GLC 300 de (335 л.с., 750 Нм). Самый мощный бензиновый гибрид может разогнаться до «сотни» за 5,6 секунды, дизельный — за 6,4 секунды. На электротяге кроссоверы проезжают 113-131 километр по циклу WLPT. Продажа в странах Западной Европы начнется летом этого года.