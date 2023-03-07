Стиліст Яків Савчик побудував 12 кабріолетів Mercedes-Benz 630K La Baule. Один з них продали за шалені $730 000.

У США на аукціоні Bonhams продали раритетний Mercedes-Benz 630K La Baule Torpedo Transformable 1928 року. За кабріолет віддали 730 тисяч доларів. Деталі авто розкрили на сайті аукціонного дому.

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Усього випущено лише 12 Mercedes-Benz 630K із кузовом La Baule. Його дизайн розробив стиліст українського походження Жак Савчик.

Жак чи Яків Савчик (справжнє прізвище — Савчук) емігрував у Францію з батьками наприкінці ХІХ століття. У передмісті Парижа він заснував власне кузовне ательє Saoutchik і створював дизайн ексклюзивних Mercedes-Benz, Hispano Suiza, Delahaye, Cadillac та інших авто.

Роботи Якова Савчика зараз дуже цінуються колекціонерами. Автомобілі відрізняються авангардним стилем, нестандартними рішеннями та яскравими кольорами кузова.

Mercedes 630K La Baule – не виняток у цьому плані. В авто двоє лобових стекол, а тканинний дах виконаний двосекційним — його можна скласти повністю або тільки над передніми сидіннями. А в обробці салону поряд зі шкірою та деревом є дорога тканина, як на гобеленах.

Кабріолет Mercedes оснащений 6,3-літровою компресорною “шісткою”, розробленою Фердинандом Порше. Вона розвиває потужність 140 к.с. і дозволяє набрати максимальну швидкість 145 км/год.

Авто збудували на замовлення клієнта зі США. Пізніше воно опинилося в прокатній компанії, яка здавала машини для зйомок у Голлівуді, і в 40-х роках авто знімалося в кіно. Mercedes 630K був експонатом кількох музеїв і пройшов реставрацію.