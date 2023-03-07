Стилист Яков Савчик построил 12 кабриолетов Mercedes-Benz 630K La Baule. Один из них продали за сумасшедшие $730 000.

В США на аукционе Bonhams был продан раритетный Mercedes-Benz 630K La Baule Torpedo Transformable 1928 года. За кабриолет отдали 730 тысяч долларов. Детали авто раскрыли на сайте аукционного дома.

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Всего выпущено всего 12 Mercedes-Benz 630K с кузовом La Baule. Его дизайн разработал стилист украинского происхождения Жак Савчик.

Жак или Яков Савчик (настоящая фамилия Савчук) эмигрировал во Францию с родителями в конце XIX века. В пригороде Парижа он основал собственное кузовное ателье Saoutchik и создавал дизайн эксклюзивных Mercedes-Benz, Hispano Suiza, Delahaye, Cadillac и других автомобилей.

Работы Якова Савчика сейчас очень ценятся коллекционерами. Автомобили отличаются авангардным стилем, нестандартными решениями и яркими цветами кузова.

Mercedes 630K La Baule – не исключение в этом плане. В авто два лобовых стекла, а тканевая крыша выполнена двухсекционной — ее можно сложить полностью или только над передними сиденьями. А в отделке салона рядом с кожей и деревом есть дорогая ткань, как на гобеленах.

Кабриолет Mercedes оснащен 6,3-литровой компрессорной “шестеркой”, разработанной Фердинандом Порше. Она развивает мощность в 140 л. и позволяет развить 145 км/ч максимальной скорости.

Авто построили по заказу клиента из США. Позже он оказался в прокатной компании, которая сдавала машины для съемок в Голливуде, и в 40-х годах авто снималось в кино. Mercedes 630K являлся экспонатом нескольких музеев и прошел реставрацию.