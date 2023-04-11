Force Citiline дебютирует как 10-местный внедорожник с барабанными тормозами и мотором на 90 л. Внешне похож на G-Class, а в салоне царит атмосфера 1990-х годов.

Коробкообразный автомобиль имеет 10 мест и может похвастаться дизайном, напоминающим Mercedes-Benz G-Class, особенно боковым профилем. Если говорить о треугольной звезде, то под капотом находится дизельный двигатель, заимствованный у немецкого люксового бренда.

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Это четырехцилиндровый 2,6-литровый агрегат мощностью 90 лошадиных сил при 3200 об/мин и крутящим моментом 250 Нм от 1400 об/мин. Совместимость с пятиступенчатой механической коробкой передач. Как и G-Class, он имеет рамное шасси.

Citiline не обозначается как внедорожник, а скорее как MUV (многофункциональный автомобиль), стирающий границу между внедорожником и фургоном. Он использует переднюю двойную поперечную подвеску в сочетании с листовой пружиной сзади, где расположены барабанные тормоза. Force Motors устанавливает 15-дюймовые колеса с шинами 215/75 на большом транспортном средстве, учитывая, что автомобиль имеет длину 201,5 дюйма (5120 миллиметров) и ширину 71,6 дюйма (1818 мм). Он имеет большую колесную базу 120 дюймов (3050 мм) и высоту 80 дюймов (2027 мм).

Дизайн интерьера, возможно, застрял в 1990-х годах, но с четырьмя рядами сидений он очень просторный. Доступ к третьему и четвертому ряду облегчается благодаря подъему сидений второго ряда, а вентиляционные отверстия на крыше обеспечивают необходимое кондиционирование воздуха в жаркий день в Индии. Помимо кондиционера удобства достаточно ограничены, но есть электростеклоподъемники и центральный замок, а также складной четвертый ряд для дополнительной вместимости груза.

Если вас интересует стоимость, Force Citiline 2023 с его необычной компоновкой 2+3+2+3 стоит чуть более 19 000 долларов США по текущему обменному курсу. Несмотря на удивительную доступность, имейте в виду, что это автомобиль даже без радио и динамиков.