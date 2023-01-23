Парк ВСУ пополняется самоходными гаубицами за счет московитского ленд-лиза. Как в случае с этой машиной, затрофеенной и восстановленной украинскими бойцами, уехавшей бить врага на следующий день после нашего тест-драйва.

Если взять танк Т-72 и установить на него мощную пушку, то получим самоходную артиллерийскую установку САУ-2С19, которая имеет собственное название «Мста-С».

Эти машины появились в советской армии с 1989 года, поэтому были на вооружении во многих бывших республиках Союза. Впрочем, производится она на Уральском танковом заводе, так что больше таких самоходных гаубиц, конечно же, в России. Во время боев ВСУ частенько отбивают его у врага.

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Несмотря на то, что снаружи САУ похожа на танк, на самом деле она принадлежит совсем к другому роду войск – к артиллерии. И от танков САУ отличается в первую очередь тем, что здесь стоит гораздо более мощная пушка, которую обычно буксируют грузовики. А здесь она ездит сама. И довольно быстро, потому что в технических характеристиках указано 60 км в час, а на практике – даже 80 км в час.

Правда, у САУ нет системы компенсации колебаний, поэтому на ходу она не стреляет. САУ способна поднимать ствол под углом 68 градусов, поэтому демонстрировать недостижимую для танка дальность выстрела в 29 км. В том числе и тактическими ядерными зарядами. Но это в теории, основу составляют обломочно-фугасные снаряды.

Размеры САУ поражают, даже на фоне танка – длина 12 метров, при этом большую часть этой длины составляет именно ствол. Длина ствола – 47 калибров. Чтобы сосчитать в нормальных цифрах, нужно 47 умножить на 152 мм, то есть более 7 метров. Это на целый метр длиннее, чем корпус самой машины. Такая огромная башня сделана для того, чтобы вместить большую пушку и заряд к ней – 50 снарядов, и весит это немало – 42 тонны.

Корпус САУ сварен из листов брони толщиной до 15 мм, что позволяет защищать экипаж от пуль и обломков. Машину можно разделить на 3 части: отдел управления, боевая и моторно-трансмиссионная.

Начнем обзор именно с двигателя. Учитывая, что «Мста-С» построена на технике от Т-72, то и мотор тоже от него. Это означает, что здесь 12-цилиндровый дизельный двигатель рабочим объемом 39 литров с мощностью 780 лошадиных сил. Он с турбиной и выдает крутящий момент в 3000 Нм.

Да, что касается аппетитов. Начнём со скромных. Этот двигатель сжигает 6 литров масла на каждые 100 км, для него есть отдельный бак. А вот горючего он «ест» просто ведрами. В характеристиках указано, что этот САУ вкладывается в 260-450 литров на сотню, но в реальности цифры поражают еще больше, поэтому ему нужно минимум 350, а на бездорожье доходит и до 700 литров.

В отличие от танков, здесь не видно наружных баков для горючего. Но это не значит, что они маленькие. Емкость составляет 1300 л, но этого все равно хватает на 300-400 км.

Если двигатель здесь от танка Т-72, то шасси – от танка Т-80. Это дает ему гораздо более мягкий ход, к тому же здесь резиновые катки. Интересно, что есть по 3 амортизатора с каждой стороны – на шестом колесе, первом и втором. Военные говорят, что гусеница держится лучше, чем на предыдущих моделях танков и сбить их очень трудно.

У САУ есть даже собственная автономная система питания. В этой части расположен вертолетный двигатель от вертолета Ми4 (газотурбинный агрегат обеспечивает САУ током мощностью 16 киловатт на 8 часов работы) и совершает 40 тысяч оборотов. Эта автономка нужна не для того, чтобы экономить топливо от основного двигателя, а чтобы уменьшить вибрации, которые дает основной мотор: таким образом повышается точность прицеливания.

Интересный момент касается стартера: заводится двигатель электрическим стартером, но у «Мста-С» есть дублирующая система, пневматическая. То есть двигатель можно запустить с помощью сжатого воздуха, который скапливается в баллонах под давлением 150 атмосфер. Эта система позволяет несколько раз подряд запустить мотор без электростартера.

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Оказывается, у САУ есть собственная система закапывания. То есть машина может окопаться самостоятельно с помощью ковша, закрепленного внизу. Маневрируя вперед-назад, машина способна создать защитное сооружение, чтобы вести оттуда стрельбу.

Несмотря на гигантские размеры "Мста-С", она уверенно ведет себя на бездорожье. Так как эта машина способна преодолевать подъемы в 25 градусов, форсировать рвы шириной 2,8 м, вертикальную стенку высотой 50 см и даже без подготовки броды глубиной 1,2 м. А с подготовкой – написано до 5 метров. Для этого на машину устанавливается специальная труба, позволяющая ей глубоко нырять.

Экипаж этой САУ «Мста-С» составляет 5 человек. В башне – место командира, наводчика и заряжателей. Внутри установлены 2 фильтровентиляционные установки и система герметизации пушки, чтобы газы не попадали в кабину.

Когда "Мста-С" едет в боевом состоянии, то водитель-механик должен ехать с закрытым люком. Ведь из отверстия под стволом вылетают использованные гильзы. И если люк не закрыт, то гильза летит прямо на водителя-механика.

На месте механика-водителя не так просторно, как в башне – у наводчика, заряжателя или командира. Но с точки зрения органов управления все понятно: есть сцепление, под левой ногой тормоза, газ, два рычага, для поворота направо-налево.

Кресло водителя поднимается и можно выглядывать через люк, педали и рычаги требуют силы, но управлять проще, чем я думал.

Крутая машина, на восточные рынки такие "Мста-С" продаются по цене от 4 до 6 миллионов долларов. Она ценится из-за того, что эту САУ считают снайперской винтовкой среди других артиллерийских самоходных установок благодаря ее точности. Хотя до лучших образцов НАТОовской техники ей еще далеко. Так что, руснявая орда, оставляйте нам таких машин побольше – мы будем прицельно бить по вам еще лучше.