Ювілейний Mercedes-Benz G-Сlass зійшов із конвеєра австрійського заводу Magna Styer. У нього дизайн у стилі 80-х.

Компанія Mercedes-Benz зробила півмільйонний позашляховик G-Сlass. Ювілейним екземпляром з порядковим номером 500 000 став автомобіль з ретродизайном, що відсилає до класичної моделі 80-х років минулого століття.

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Він пофарбований у зелений колір, у салоні — комбінована оббивка сидінь, а запасне колесо, винесене на п'яті двері, вкрите брезентовим кофром. Півмільйонний G-Сlass зійшов із конвеєра заводу Magna Styer в австрійському Граці через 44 роки після виходу моделі на ринок.

Дизайн ювілейного G-Class натхнений позашляховиками ранніх років: у компанії відзначають, що на кузов нанесена фарба в класичному відтінку Agava Green - цей колір став одним з перших, доступних для моделі. У нього поворотники оригінальної форми, але вони не червоні, як у сучасного автомобіля, а помаранчеві, як у 70-80-х. Інтер'єр оформлений з огляду на модель 280 GE: середня частина крісел обтягнута тканинною. Є табличка з порядковим номером - 500 000.

Mercedes-Benz продовжує роботу над серійною версією електричного G-Class - EQG. Прототип EQG був представлений ще 2021 року, а прем'єра «товарного» варіанта очікується 2024-го. Про майбутній батарейний позашляховик відомо, що він збереже рамну архітектуру і нерозрізний міст ззаду, а силова установка складатиметься з чотирьох електромоторів і батареї з анодом з нанокомпозитного кремнію.

Також на початку 2023 з'явилися чутки, що у G-Class з'явиться «молодший брат» - компактний кросовер, який успадкує брутальний дизайн оригінальної моделі. За неофіційними даними, новинка не матиме технічної спільності з оригінальним рамним «Гелендевагеном»: основою послужить модульна платформа MMA для GLA, GLB і CLA наступних поколінь.