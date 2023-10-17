Пикап с рекордной грузоподъемностью должен появиться в продаже до конца следующего года.

Компания Toyota представила брутальный внедорожник, получивший название Toyota Hilux GR Sport II. Продажа стартует в первом полугодии 2024 года, а поставки начнутся во втором.

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Новый Toyota Hilux с двойной кабиной отличается улучшенной управляемостью и устойчивостью, высокой в своем классе грузоподъемностью (1000 кг) и возможностью буксировки прицепа массой до 3500 кг, а также увеличенным колесным колеем – на 140 мм спереди и на 155 мм сзади .

Toyota утверждает, что это "лучшая версия Hilux для вождения на дорогах и бездорожье благодаря более широкому протектору и значительным улучшениям в характеристиках управляемости, таких как повышение устойчивости автомобиля за счет уменьшения угла крена и точной реакции рулевого управления". Также заявлено оптимизированное управление, пониженный шум, и доработка подвески, и тормозов.

Мощный и проверенный двигатель объемом 2,8 литра, представленный в линейке Hilux в 2020 году, имеет мощность 204 л.с. и крутящий момент 500 Нм. Он совмещается с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Toyota Hilux GR Sport II оснащена новыми 17-дюймовыми колесными дисками, красными тормозными механизмами, окрашенными в черный цвет накладками на колесные арки, черной радиаторной сеткой с классическим логотипом Toyota, а также порогами, зеркалами, дверными ручками и задним бампером.

Внутри установлена новая мультимедийная система, поддерживающая беспроводные Android Auto и Apple CarPlay. Кроме того, автомобиль не нужно будет везти к дилеру для обновления доставляемого воздухом программного обеспечения.