Тюнинг Range Rover от Mansory включает карбоновый капот и обвес. Отделка салона стала более роскошной, а мощность 4,4-литрового турбодвигателя выросла до 611 л. с.

Новый Range Rover 2023 получил самую роскошную и экстравагантную версию. Роскошный британский внедорожник был доработан в немецком ателье Mansory. Об этом сообщает сайт компании.

Читайте также: Новый Range Rover не справился с "лосиным тестом"

Range Rover от Mansory стал гораздо ярче с виду. Внедорожник получил карбоновые обвесы и капот, а его крылья расширены. У авто новая решетка радиатора, а на крыше появился спойлер. Кроме того, установлены 24-дюймовые легкосплавные диски FD.15 с низкопрофильными шинами размером 295/30 R24.

Салон Range Rover 2023 года перетащили более дорогой кожей, появились и многочисленные карбоновые вставки. Кроме того, в Mansory предлагают и фирменные коврики для автомобиля.

Тюнинг Range Rover 2023 включает и доработку двигателя. Мощность 4,4-литрового V8 твин-турбо подняли с 523 до 611 л. с., а пиковый крутящий момент вырос с 750 до 850 Нм. Автомобиль весом более двух тонн разгоняется до 100 км/ч за 4,3 с, а спортивная выхлопная система сделала звук двигателя громче. Стоимость внедорожника не называют, но она точно превышает 300 тысяч долларов.