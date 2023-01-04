Гибридный Range Rover оказался неспособным пройти "лосиный тест" на стандартной скорости. Сделать этот маневр удалось лишь снизив начальную скорость до 63 км/ч.

Журналисты испанского издания 77km провели очередной "лосиный тест", в котором проверили маневровость кроссовера Range Rover пятого поколения с гибридной трансмиссией. В результате автомобиль с треском провалил тест.

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При первой попытке специалисты попытались разогнаться до 76 км/ч и совершить маневры после объезда препятствий, но автомобиль быстро потерял сцепление с дорогой. Затем последовало еще несколько неудачных попыток объехать конусы. В итоге журналистам удалось пройти тест только на скорости 63 км/ч.

На такой скорости недостаточная вращательность ощущалась заметно меньше, хотя электронная система стабилизации все равно отрабатывала слишком интенсивно и снижала скорость передних колес.

Это уже не первый автомобиль с электрической установкой, проваливающий «лосиный тест». В начале 2022 года журналисты того же издания опробовали полностью электрический кроссовер Mercedes-Benz EQS и он также не смог объехать конусы на скорости 77 км/ч – эксперты смогли преодолеть трассу только на минимальной для испытания скорости 72 км/ч.