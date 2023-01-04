Гібридний Range Rover виявися нездатним пройти "лосиний тест" на стандартній швидкості. Зробити цей маневр вдалось лише зменшивши початкову швидкість до 63 км/год.

Журналісти іспанського видання 77km провели черговий «лосиний тест», в якому перевірили маневровість кросовера Range Rover п’ятого покоління з гібридною трансмісією. У результаті автомобіль з тріском провалив тест.

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Під час першої спроби фахівці спробували розігнатися до 76 км/год та здійснити маневри після об’їзду перешкод, але автомобіль швидко втратив зчеплення з дорогою. Потім було ще кілька невдалих спроб об’їхати конуси. У підсумку журналістам вдалося пройти тест лише на швидкості 63 км/год.

На такій швидкості недостатня обертовість відчувалася помітно менше, хоча електронна система стабілізації все одно відпрацьовувала занадто інтенсивно і знижувала швидкість передніх коліс.

Це вже не перший автомобіль з електричною установкою, який провалює «лосиний тест». На початку 2022 року журналісти того ж видання випробували повністю електричний кросовер Mercedes-Benz EQS і він також не зміг об’їхати конуси на швидкості 77 км/год – експерти змогли подолати трасу лише на мінімальній для випробування швидкості 72 км/год.