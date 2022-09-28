Подія сталася в (США), поблизу будинку для відпочинку.

Вікі Костянтіні, власниця будинку відпочинку Арнолді, Каліфорнія, залишила свій Range Rover незамкненим та поїхала в місто. Як ведмідь опинився в салоні, невідомо. Але цілком імовірно, що жінка забула зачинити якусь з дверей.

Тварина не лише заскочила в Range Rover жінки, але й провела цілу ніч у ньому. Втім, виходячи з поведінки тварини, розкішний позашляховик для людей зовсім не сподобався ведмедю.

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Ведмедя виявили рано вранці, коли власниця почула сигнал автомобіля та помітила увімкнену аварійну сигналізацію. Вона одразу зрозуміла, що всередині може бути застрягла тварина, тому за допомогою брелока дистанційно відкрила багажник. Ведмідь вискочив на вулицю та втік у ліс.

Після себе він залишив такий безлад, що автомобіль, швидше за все, піде шукати нового господаря на аукціоні Copart. Власниця Range Rover побачила, що всередині все знищено, а сидіння повністю розірвані. Те ж саме сталося з панеллю приладів і дверними панелями, оскільки ведмідь, швидше за все, безрезультатно хотів вибратися.

Попри пошкодження, жінка каже, що найстрашніше, що залишив після себе ведмідь, це запах, і кожен може легко здогадатися, чому це проблема. На щастя, ніхто не постраждав, хоча ведмідь може відчути біль у спині після цього.

Дивіться відео наслідків перебування ведмедя в машині: