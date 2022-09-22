У Флориді вантажівка з пивом перекинулась прямо на шосе. Легкі травми отримав водій траку. Рух трасою довелось обмежити.

В аварії винен водій вантажівки з напівпричепом, який намагався обігнати іншого, вдарившись у його причіп. Дві вантажівки змогли благополучно з’їхати з шосе після першого зіткнення, але транспортні засоби, які прибули на місце аварії згодом, були протаранені вантажівкою, яка перевозила пиво.

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Це поклало початок ланцюговій реакції, яка викликала низку аварій інших вантажівок та пікапів. Перша вантажівка, у яку врізався пивовоз, перевозила бетон. Можливо, саме тому зіткнення виявилось настільки жорстким.

Аварія сталася в середу близько 6:00 ранку, а вже біля полудня рух було повністю відновлено.