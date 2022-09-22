Во Флориде грузовик с пивом перевернулся прямо на шоссе. Легкие травмы получил водитель пикапа. Движение по трассе пришлось ограничить.

В аварии виноват водитель грузовика с полуприцепом, который пытался обогнать другого, ударившись в его прицеп. Два грузовика смогли благополучно съехать с шоссе после первого столкновения, но транспортные средства, прибывшие на место аварии впоследствии, были поражены грузовиком, который перевозил пиво.

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Это положило начало цепной реакции, которая вызвала ряд аварий других грузовиков и пикапов. Первый грузовик, в который врезался пивовоз, перевозил груз бетона. Возможно поэтому столкновение оказалось настолько жестким.

Авария произошла в среду около 6:00 утра, а уже около полудня движение было полностью восстановлено.