Событие произошло в США, вблизи дома для отдыха.

Вики Костантини, владелица дома отдыха Арнолди, Калифорния, оставила свой Range Rover не запертым и поехала в город. Как медведь оказался в салоне, неизвестно. Но вполне вероятно, что женщина забыла закрыть какую-нибудь из дверей.

Животное не только заскочило в Range Rover женщины, но и провело всю ночь в нем. Впрочем, исходя из поведения животного, роскошный внедорожник для людей совсем не понравился медведю.

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Медведя обнаружили рано утром, когда владелица услышала сигнал автомобиля и заметила включенную аварийную сигнализацию. Она сразу поняла, что внутри возможно застряло животное, поэтому с помощью брелока дистанционно открыла багажник. Медведь выскочил на улицу и убежал в лес.

После себя он оставил такой беспорядок, что автомобиль, скорее всего, пойдет искать нового хозяина на аукционе Copart. Владелица Range Rover увидела, что внутри все уничтожено, а сиденья полностью разорваны. То же самое произошло с приборной панелью и дверными панелями, поскольку медведь, скорее всего, безрезультатно хотел выбраться.

Несмотря на повреждения, женщина говорит, что самое страшное, что оставил после себя медведь, это запах, и каждый может легко догадаться, почему это проблема. К счастью, никто не пострадал, хотя медведь может почувствовать боль в спине после этого.

Смотрите видео последствий пребывания медведя в машине: