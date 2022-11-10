Нарушение скоростного режима гражданами законно, но при крайней необходимости. Однако крайнюю необходимость превышать установленную скорость еще предстоит доказать.

Об этом говорится в постановлении Шестого апелляционного административного суда от 3 октября 2022 года.

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Как отмечено в материалах дела, 27 июня 2020 года гражданин Г., управляя автомобилем Mercedes Benz, на одном из участков трассы Киев-Одесса превысил скорость – вместо допустимых в этом месте 50 км/ч ехал 88 км/ч.

В итоге превышение скоростного режима было зафиксировано в камере автофиксации, то есть без остановки автомобиля.

В свою защиту гражданин объяснил, что он нарушил скоростной режим не просто так, а потому что вез свою маленькую дочь, которая находилась в состоянии средней тяжести, навстречу карете скорой помощи, которая должна была выехать на вызов, однако, судя по всему, ехала не слишком быстро.

Впрочем, полицейский все же составил в отношении Г. протокол за превышение установленных ограничений скорости движения (штраф 255 гривен).

Вывод врача-педиатра, предоставленный Г. 27 июня 2020, подтвердил аргументы водителя – у его дочери была зафиксирована температура 39,6 и было подтверждено состояние средней тяжести.

Через некоторое время Г. обратился в Соломенский районный суд Киева с требованием отменить постановление о нарушении им норм КУоАП как противоправное. 27 апреля 2022 года суд упразднил соответствующее постановление патрульной полиции.

Суд первой инстанции отметил, что превышение скорости истцом осуществлено для устранения опасности, угрожавшей жизни его десятимесячной дочери, которая находилась в среднетяжелом состоянии, подтвержденном имеющимся в материалах дела консультативным заключением врача-педиатра.

Не соглашаясь с решением, Департамент патрульной полиции подал апелляционную жалобу, в которой попросил суд постановить новое решение, которым в удовлетворении административного иска Г. отказать в полном объеме.

Исследовав позиции сторон, коллегия судей Шестого апелляционного административного суда пришла к выводу, что хотя Г. и действительно превысил скорость, но он доказал суду, что сделал это вынужденно, с целью спасения жизни своего малолетнего ребенка, которого срочно вез навстречу карете скорой помощи.

Таким образом, апелляционная жалоба Департамента патрульной полиции была оставлена без удовлетворения.