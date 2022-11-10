Порушення швидкісного режиму громадянами законне, але за наявності крайньої необхідності. Однак крайню необхідність перевищувати встановлену швидкість ще потрібно довести.

Про це йдеться у постанові Шостого апеляційного адміністративного суду від 3 жовтня 2022 року.

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Як зазначено у матеріалах справи, 27 червня 2020 року громадянин Г., керуючи автомобілем Mercedes Benz, на одній з ділянок траси Київ-Одеса перевищив швидкість – замість допустимих в цьому місці 50 км/год їхав 88 км/год.

У підсумку, перевищення швидкісного режиму було зафіксовано в камерою автофіксації, тобто без зупинки автомобіля.

На свій захист громадянин пояснив, що він порушив швидкісний режим не просто так, а тому що віз свою маленьку доньку, яка знаходилась у стані середньої важкості, назустріч кареті швидкої допомоги, яка мала виїхати на виклик, однак, судячи з усього, їхала не надто швидко.

Втім, поліцейській все ж склав відносно Г. протокол за перевищення встановлених обмежень швидкості руху (штраф 255 гривень).

Висновок лікаря-педіатра, наданий Г. 27 червня 2020 року, підтвердив аргументи водія – у його доньки була зафіксована температура 39,6 та був підтверджений стан середньої важкості.

Через деякий час Г. звернувся до Солом’янського районного суду Києва з вимогою скасувати постанову про порушення ним норм КУпАП як протиправну. 27 квітня 2022 року суд скасував відповідну постанову патрульної поліції.

Суд першої інстанції зазначив, що перевищення швидкості позивачем здійснено для усунення небезпеки, що загрожувала життю його десятимісячної доньки, яка перебувала в середньоважкому стані, підтвердженому наявним в матеріалах справи консультативним висновком лікаря-педіатра.

Не погоджуючись з судовим рішенням, Департамент патрульної поліції подав апеляційну скаргу, в якій попросив суд постановити нове рішення, яким у задоволенні адміністративного позову Г. відмовити у повному обсязі.

Дослідивши позиції сторін, колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду дійшла висновку, що хоча Г. і дійсно перевищив швидкість, але він довів суду, що зробив це вимушено, з метою врятування життя своєї малолітньої дитини, яку терміново віз назустріч кареті швидкої допомоги.

Таким чином, апеляційна скарга Департаменту патрульної поліції була залишена без задоволення.