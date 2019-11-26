Электрический гиперкар Aspark Owl – та еще птица...

Японский стартап привез на моторшоу в Дубае финальную версию своего гиперкара, который уже в начале следующего года начнут получать заказчики. А для презентации Aspark Owl на сцену пригласили работа.

Смотрите также: Lamborghini показала гиперкар для геймеров V12 Vision Gran Turismo

Мех называется Титан и был показан еще в 2004 году на фестивале Гластонбери в Великобритании. С тех пор он частый гость на различных мероприятиях. На сцене рядом с Aspark Owl он провел несколько минут, поговорил с публикой, но покровы с гиперкара не снял, что могло быть достаточно впечатляюще.

Напомним, Aspark Owl – гиперкар с электрической силовой установкой мощностью в 2040 лошадиных сил, способный ускоряться от 0 до 100 км/ч за 1,9 секунды. Автомобиль разрабатывается с 2017 года и за это время его создателям удалось улучшить характеристики, заявленные вначале.

Фото: Aspark Owl / Carscoops

В Дубае производитель представил финальную версию машины, которую будут выпускать на заводе MAT в Италии. Планируется собрать 50 таких машин, и 15 из них уже нашли своих владельцев. Стоимость "Совы" – 2,9 миллиона евро.

К другим цифрам: Aspark Owl оснащен литиево-ионными аккумуляторами на 64 кВт-ч, 4 электромоторами с отдачей в 2040 л.с. и 2000 Нм крутящего момента. От 0 до первой сотни гиперкар ускоряется за 1,9 секунды, до 300 км/ч – за 10,6 секунды, а максимальная возможная скорость составляет 400 км/ч. Полного запаса энергии ему хватает на 450 км.

Также интересно: Этот McLaren Senna не имеет никакой лошадиной силы, но быстрее любого гиперкара (видео)