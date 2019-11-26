Електричний гіперкар Aspark Owl – той ще птах...

Японський стартап привіз на моторшоу в Дубаї фінальну версію свого гіперкара, котрий вже на початку наступного року почнуть отримувати замовники. А для презентації Aspark Owl на сцену запросили робота.

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Мех має назву Титан і був показаний ще у 2004 році на фестивалі Гластонбері у Великобританії. З того часу він частий гість на різноманітних заїодах. На сцені поряд з Aspark Owl він провів кілька хвилин, поговорив з публікою, але покрови з гіперкара не зняв, що могло бути досить вражаюче.



Нагадаємо, Aspark Owl – гіперкар з електричною силовою установкою потужністю у 2040 кінських сил, здатний прискорюватись від 0 до 100 км/год за 1,9 секунди. Автомобіль розробляється з 2017 року і за цей час його творцям вдалось покращити характеристики, заявлені на початку.

Фото: Aspark Owl / Carscoops

У Дубаї виробник презентував фінальну версію машини, котру випускатимуть на заводі MAT і Італії. Заплановано зібрати 50 таких машин, і 15 з них вже знайшли своїх власників. Вартість “Сови” – 2,9 мільйона євро.

До інших цифр: Aspark Owl оснащений літієво-іонними акумуляторами на 64 кВт-год, 4 електромоторами з віддачею у 2040 к.с. і 2000 Нм крутного моменту. Від 0 до першої сотні гіперкар прискорюється за 1,9 секунди, до 300 км/год – за 10,6 секунд, а максимальна можлива швидкість становить 400 км/год. Повного запасу енергії йому вистачає на 450 км.

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