Такое произошло в ходе эксперимента на "Мерседесе" в Чикаго.

Можно ли так попасть в яму, чтобы на автомобиле раскрылись подушки безопасности и порвались два колеса? Оказывается, можно. Блогер канала Warped Perception показал, что так может произойти. Он поставил цель показать людям, к чему может привести проезд автомобилем больших ям и выбоин.

Для этого американский блогер нашел дорогу с огромными ямами в центре Чикаго. Эксперимент проводился на подержанном Mercedes-Benz E-Class, с которого сняты кузовные панели, чтобы лучше было видно работу подвески. Свои эксперименты он снимает на камеру с функцией замедленной съемки.

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В ходе первого эксперимента на Mercedes-Benz E-Class пробились сразу две шины. Это явно видно на замедленном видео. Шина сжимается при проезде острого края ямы к диску и лопается, образуется большое отверстие. Такая шина не подлежит ремонту, поэтому блогер на них доезжает до сервиса и меняет резину.

На втором видео пробить шины удается не сразу. Зато от удара срабатывают боковые подушки безопасности. А еще на одном заезде и шина пробивается.

Таким образом, при проезде больших ям и выбоин можно не только повредить шины, но и "попасть" на более дорогой ремонт, например, после срабатывания подушек безопасности.

Напомним, что Apple запатентовала уникальную подвеску для автомобилей.