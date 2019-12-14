Таке сталось в ході експерименту на "Мерседесі" у Чікаго.

Чи можна так вскочити в яму, щоб на автомобілі розкрились подушки безпеки та порвались два колеса? Виявляється, можна. Блогер каналу Warped Perception показав, що так може статися. Він поставив за мету показати людям, до чого може призвести проїзд автомобілем великих ям та вибоїн.

Для цього американський блогер знайшов дорогу з величезними ямами в центрі Чікаго. Експеримент проводився на вживаному Mercedes-Benz E-Class, з якого зняті кузовні панелі, щоб краще було видно роботу підвіски. Свої експерименти він знімає на камеру з функцією сповільненої зйомки.

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В ході першого експерименту на Mercedes-Benz E-Class пробились одразу дві шини. Це явно видно на сповільненому відео. Шина стискається при проїзді гострого краю ями до диску і лопає, утворюється великий отвір. Така шина не підлягає ремонту, тому блогер на них доїжджає до сервісу та змінює гуму.

На другому відео пробити шини вдається не одразу. Натомість від удару спрацьовують бокові подушки безпеки. А ще на одному заїзді пробивається і шина.

Таким чином, при проїзді великих ям та вибоїн можна не лише пошкодити шини, але й "попасти" на більш дорогий ремонт, наприклад, після спрацювання подушок безпеки.

Нагадаємо, що Apple запатентувала унікальну підвіску для автомобілів.