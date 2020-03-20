Календарь чемпионата Формула 1 в этом году уже исчерчен вдоль и поперек, этапы отменяются один за другим из-за пандемии, поэтому отмена еще одной гонки не стала сюрпризом.

Организаторы чемпионата Формула 1 сообщили об очередной отмене гонки – яркого и зрелищного этапа в Монако. Гонка на улицах Монако проводилась без перерывов с 1955 года.

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Ранее Формула 1 заявила, что этап в Монако, запланированный на май, переносится вместе с Гран-при Нидерландов и Испании. Теперь же было принято решение об отмене гонки, а также перенос принятия технических правил чемпионата.

Сообщение поступило, когда Средиземноморское княжество выявило, что правитель – принц Альберт – также подхватил вирус.

Открывать нынешний сезон чемпионата должно было Гран-при Австралии 15 марта. Проведение гонки было отменено, а вслед за ним и этапы в Бахрейне, Вьетнаме и Китае.

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