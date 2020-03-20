Календар чемпіонату Формула 1 цього року вже покреслений вздовж і поперек, етапи скасовуються один за одним, через пандемію, тож відміна ще однієї гонки не стала сюрпризом.

Організатори чемпіонату Формула 1 повідомили про чергове скасування перегонів – найяскравішого та видовищного етапу в Монако. Гонка на вулицях Монако проводилась без перерв з 1955 року.

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Раніше Формула 1 заявила, що етап в Монако, запланований на травень, переноситься, разом з Гран-прі Нідерландів та Іспанії. Тепер же було прийнято рішення про скасування гонки, а також перенесення прийняття технічних правил чемпіонату.

Повідомлення надійшло, коли Середземноморське князівство виявило, що правитель – принц Альберт, також підхопив вірус.

Відкривати нинішній сезон чемпіонату повинно було Гран-прі Австралії 15 березня. Проведення гонки було скасоване, а слідом за ним і етапи в Бахрейні, В'єтнамі та Китаї.

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