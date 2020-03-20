Істерія щодо короновірусу поширюється значно швидше самої інфекції. Навіть ті автовиробники, які не схильні піддаватись паніці, були змушені закрити виробництво.

Днями автомобілебудівна компанія Tesla приступила до початку поставок свого нового електрокара Model Y, попутно заявивши про те, що компанія не боїться загрози коронавируса і не збирається закривати свої виробництва під загрозою епідемії.

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Однак тепер, якщо вірити інформації видання BuzzFeed News, настільки тверді плани компанії були порушені. Вся справа в тому, що автомобілебудівний гігант був змушений скоротити свою робочу силу на одному зі своїх заводів, а саме на тому, що знаходиться під Фрімонті, штат Каліфорнія.

Раніше Ілон Маск говорив, що працівникам заводів Tesla не обов'язково виходити на роботу, але виробництво не зупиняв

Дане рішення було ухвалене незабаром після того, як компанією зацікавилися співробітники правоохоронних органів, незадоволені тим, що керівництво Tesla не виконує "тритижневий наказ про обмеження робочого часу", призначений для стримування більш широкого поширення коронавируса. Таким чином Tesla була змушена піти назустріч, і усунути багатьох своїх співробітників від роботи на три тижні. Тепер же кількість людей, які працюють на вже згаданого автовиробника із Силіконової долини, було скорочено з 10 000 до 2500 співробітників.

Так чи інакше, наказ про організацію карантину був оголошений зовсім недавно, а саме в понеділок, і має він відношення відразу до шести округів, що знаходяться в районі затоки Сан-Франциско. Ну а вступив даний наказ в силу рано вранці в цей вівторок. В рамках даного наказу практично всім підприємствам було наказано закритися на три тижні, в той час як мільйонам простих жителів було сказано залишатися, і ні в якому разі не залишати свої домівки. Винятком для виходу назовні є тільки лише "швидкий похід в магазин за продуктами харчування, засобами гігієни та медикаментами". І так, як вже було сказано, з цьому наказу була змушена підкоритися і Tesla, проте зробила це не повністю. Вся справа в тому, що після офіційного оголошення вищевказаного наказу, Tesla все-одно продовжувала вести свою діяльність.

Це як раз таки і викликало обурення місцевої служби правопорядку та організацій охорони здоров'я, оскільки не дивлячись на заборону, компанія все-одно продовжила працювати на повну потужність. Бажаючи "убезпечити співробітників автомобілебудівної компанії", шериф округу Аламеда заявив, що компанія Tesla "не є важливим і першочерговим для підтримки життя і здоров'я населення бізнесом". І так, даний хід набрав результат - компанія відправила практично всіх своїх працівників на карантин, залишивши на своїх місцях виключно тих, від кого безпосередньо залежить стан заводу Tesla. Так що з усього цього можна зробити як мінімум один висновок - продажу Model Y, які згідно з прогнозами повинні були бути досить низькими, на ділі виявляться ще більш незадовільними.

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