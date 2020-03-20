Истерия из-за короновируса распространяется значительно быстрее самой инфекции. Даже те автопроизводители, которые не склонны поддаваться панике, были вынуждены закрыть производство.

На днях автомобилестроительная компания Tesla приступила к началу поставок своего нового электрокара Model Y, попутно заявив о том, что компания не боится угрозы коронавируса и не собирается закрывать свои производства под угрозой эпидемии.

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Однако теперь, если верить информации издания BuzzFeed News, настолько твердые планы компании были нарушены. Все дело в том, что автомобилестроительный гигант был вынужден сократить свою рабочую силу на одном из своих заводов, а именно на том, что находится под Фримонте, штат Калифорния.

Ранее Маск говорил, что работникам заводов Tesla не обязательно выходить на работу, но производство не останавливал.

Данное решение было принято вскоре после того, как компанией заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, недовольные тем, что руководство Tesla не выполняет "трехнедельный приказ об ограничении рабочего времени", предназначенный для сдерживания более широкого распространения коронавируса. Таким образом Tesla была вынуждена пойти навстречу, и устранить многих своих сотрудников от работы на три недели. Теперь же количество людей, которые работают на уже упомянутого автопроизводителя из Силиконовой долины, было сокращено с 10 тысяч до 2500 сотрудников.

Так или иначе, приказ об организации карантина был объявлен совсем недавно, а именно в понедельник, и имеет он отношение сразу к шести округам, находящимся в районе залива Сан-Франциско. Ну а вступил данный приказ в силу рано утром в этот вторник. В рамках данного приказа практически всем предприятиям было предписано закрыться на три недели, в то время как миллионам простых жителей было сказано оставаться, и ни в коем случае не покидать свои дома. Исключением для выхода наружу является только "быстрый поход в магазин за продуктами питания, средствами гигиены и медикаментами". И да, как уже было сказано, этому приказу была вынуждена подчиниться и Tesla, однако сделала это не полностью. Все дело в том, что после официального объявления вышеуказанного приказа, Tesla все равно продолжала вести свою деятельность.

Это как раз таки и вызвало возмущение местной службы правопорядка и организаций здравоохранения, так как несмотря на запрет, компания все равно продолжила работать на полную мощность. Желая "обезопасить сотрудников автомобилестроительной компании", шериф округа Аламеда заявил, что компания Tesla "не является важным и первоочередным для поддержания жизни и здоровья населения бизнесом". И так данный ход набрал результат – компания отправила практически всех своих работников на карантин, оставив на своих местах исключительно тех, от кого напрямую зависит состояние завода Tesla. Так что из всего этого можно сделать как минимум один вывод – продажи Model Y, которые согласно прогнозам должны были быть достаточно низкими, на деле окажутся еще более неудовлетворительными.

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