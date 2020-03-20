К сожалению, большинство из нас ближайшие недели не будет ходить на работу, оставаясь в родных "четырех стенах". И не всем удастся взять работу домой. Как автомобилисту получить пользу от вынужденного домашнего безделья?

Активный и неравнодушный человек, вопреки его воле лишенный привычного дела, на домашнем карантине будет страдать вдвойне. Конечно, прежде всего мы советуем уделить больше времени общению с родными, ведь (это не мы придумали!) ничто так не дорого для каждого из нас, как роскошь человеческого общения.

Посвятив свободное время уходу за машиной, можно совместить этот процесс с общением с семьей.

А кроме того, можно провести хотя бы часть этого периода с пользой для своего железного друга – автомобиля. Займитесь машиной, точнее тем, до чего не доходили руки в течение предыдущих месяцев, а то и лет. Конечно, бывалые драйверы сами знают, что нужно их “ласточке”, но мы попробуем подсказать, какие застарелые проблемы можно решить самостоятельно – чтобы соблюсти условия карантина и не обращаться на СТО и другие предприятия сферы услуг.

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Чистота . Сделайте генеральную уборку в машине. После зимнего сезона просушите салон и багажник, включая пространство под ковриками, сиденьями и полом багажника. С помощью бытовых средств (загляните в кухонные закрома вашей жены) попробуйте одолеть застарелые пятна на сиденьях, дверях, потолке.

Колеса. Накануне смены сезона позаботьтесь о колесах, точнее, о втором комплекте резины, который в данный момент хранится у вас в гараже. Проверьте вентили, потом – протектор на наличие в нем гвоздей, камешков, проколов; на боковинах поищите порывы и порезы. Если второй комплект у вас хранится на собственных дисках, проинспектируйте их на предмет коррозии и повреждений краски. При желании лакокрасочное покрытие можно . Накануне смены сезона позаботьтесь о колесах, точнее, о втором комплекте резины, который в данный момент хранится у вас в гараже. Проверьте вентили, потом – протектор на наличие в нем гвоздей, камешков, проколов; на боковинах поищите порывы и порезы. Если второй комплект у вас хранится на собственных дисках, проинспектируйте их на предмет коррозии и повреждений краски. При желании лакокрасочное покрытие можно восстановить своими силами . В идеале было бы проверить балансировку колес, однако это можно расценивать как нарушение карантинного режима.

При наличии времени можно устранить дребезжания под обивкой, например, в дверях. Заодно можно оклеить металл шумопоглощающими материалами.

Мелкие неполадки. Ликвидируйте второстепенные проблемы, на которые у вас всегда не хватало времени. Вымойте двигатель и подкапотное пространство, подвяжите жгуты проводов, которые оборвались с пересохших креплений-пистонов, разберитесь наконец с подтеками жидкостей и “потением” соединений.

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Комфорт . Если у вас немолодой автомобиль, в нем определенно есть фронт работ по акустическому комфорту. В торпедо и дверях можно поискать и устранить “сверчков”, которые нервируют вас при проезде неровностей. Попутно – когда уже будут сняты дверные карты и панели салона – . Если у вас немолодой автомобиль, в нем определенно есть фронт работ по акустическому комфорту. В торпедо и дверях можно поискать и устранить “сверчков”, которые нервируют вас при проезде неровностей. Попутно – когда уже будут сняты дверные карты и панели салона – можно сделать его шумоизоляцию . Понятно, что здесь же можно поменять или привести в порядок мелкие детали в интерьере, которые подверглись износу или повреждениям: ручки, кнопки, выключатели и тому подобное.

В гараже. Наведите порядок в гараже. А если у вас его нет, сделайте ревизию в коробках с автозапчастями и аксессуарами, которые почти наверняка хранятся у вас на балконе или антресолях. На этой волне можно на будущее составить список того, что надо будет купить для машины: автохимию, новые аксессуары, запчасти и тому подобное.

Большинство застарелых пятен на обивке можно убрать своими руками, используя бытовые химические средства. Главное – найти время для этого.

Рекомендация Авто24

Нет худа без добра, говорит народная мудрость. И если уж вы вынуждены сидеть дома и получили от судьбы такой щедрый подарок, как свободное время, не упустите его. Не ленитесь и позаботьтесь о том, чтобы сделать свою жизнь лучше в том будем надеяться не далеком времени, когда все неприятности уйдут и вы вернетесь к привычному образу жизни. Советуем только – не начинайте работ, связанных с расходом больших средств: лучше подстраховаться и поберечь их на всякий случай.

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