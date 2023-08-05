Амортизаторы – одни из важнейших элементов автомобильной подвески. Износ или выход из строя амортизаторов значительно ухудшает комфорт и безопасность автомобиля.

Амортизаторы обеспечивают адекватное удержание колес автомобиля на дороге, поглощают удары и вибрацию, уменьшают колебания кузова и обеспечивают стабильность автомобиля. Однако со временем амортизаторы изнашиваются и теряют свою эффективность. Поэтому важно понимать признаки износа амортизаторов и знать, когда их нужно менять.

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Ощутимое ухудшение комфорта

Одним из первых признаков износа амортизаторов является ощутимое ухудшение качества поездки. Амортизаторы теряют свою способность поглощать удары и вибрацию, что приводит к большей жесткости работы ходовой части. Как результат, автомобиль начинает "скакать" на неровностях дороги, а также могут возникать ощущения "подбрасывания" кузова при прохождении ям или выбоин.

Часто неисправность амортизаторов визуально видна – из них вытекает масло.

Стук

Неисправные амортизаторы могут издавать посторонние звуки при проезде неровностей дороги. Если вы заметили появление посторонних звуков – обратитесь в автосервис для диагностики ходовой части. Часто неисправные амортизаторы визуально видны: из них вытекает масло. Также для диагностики амортизаторов есть специальные стенды, позволяющие определить процент износа. По результатам диагностики на стенде можно принимать решение о замене амортизаторов или продолжении их эксплуатации.

На стенде можно определить степень износа амортизаторов.

Ухудшение контроля над автомобилем

Другим признаком износа амортизаторов является ощутимое ухудшение контроля над автомобилем во время движения. При поворотах автомобиль может стать менее устойчивым, появляется усиленное колебание кузова. Это может быть опасным, особенно на больших скоростях или на дорогах с пониженным коэффициентом трения.

Износ шин

Плохое состояние амортизаторов может приводить к неравномерному износу шин. Если вы заметили сильный износ шин на определенных участках, это может являться признаком неисправности амортизаторов.

Одним из признаков неисправности амортизаторов может быть неравномерный и ускоренный износ шин

Увеличение тормозного пути

Изношенные амортизаторы могут также оказывать влияние на эффективность тормозов. При торможении автомобиль может терять контакт с дорогой, и это может приводить к увеличению тормозного пути. Это увеличивает риск аварии, особенно на мокрой или скользкой дороге.

Ухудшение устойчивости на дороге

Если вы замечаете, что автомобиль становится менее устойчивым во время движения прямо, особенно на скорости, это может являться признаком износа амортизаторов. Амортизаторы обеспечивают стабильность автомобиля на дороге и их неисправность может стать причиной «плавания» автомобиля.

Изношенные амортизаторы затрудняют контроль над автомобилем и увеличивают тормозной путь. Это сильно влияет на безопасность эксплуатации.

Учитывая важность амортизаторов для безопасности и комфорта вождения, их нужно проверять регулярно, а также своевременно менять. Рекомендовано заменять амортизаторы через каждые 80 000 – 100 000 км пробега. Однако этот показатель может отличаться в зависимости от состояния дорог, стиля вождения и условий эксплуатации автомобиля.

Замена амортизаторов

Амортизаторы на одной оси советуют поменять парами. Если заменить только один амортизатор, работа подвески будет несимметричной, что приведет к ухудшению управляемости. Также есть тюнинговые комплекты амортизаторов, позволяющие улучшить управляемость и устойчивость в поворотах. Однако их установка обычно связана с ухудшением комфорта подвески. Существуют комплекты с возможностью регулировки многих переметов. Их установка и последующая регулировка требует высокой квалификации мастера.

Тюнинговые комплекты амортизаторов стоят дороже стоковых, но позволяют значительно улучшить управляемость авто.

Выводы

Если вы заметили какие-либо признаки износа амортизаторов, рекомендуем обратиться к специалистам для проверки и их замены. Помните, что надлежащая работа амортизаторов обеспечивает не только комфортабельную езду, но и сохраняет вас и пассажиров в безопасности на дороге.