Амортизатори - одні з найважливіших елементів автомобільної підвіски. Зношування або вихід з ладу амортизаторів значно погіршує комфорт та безпеку автомобіля.

Амортизатори забезпечують адекватне утримання коліс автомобіля на дорозі, поглинають удари та вібрацію, зменшують коливання кузова та забезпечують стабільність автомобіля. Проте з часом амортизатори зношуються та втрачають свою ефективність. Тому важливо розуміти ознаки зносу амортизаторів й знати, коли їх необхідно міняти.

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Відчутне погіршення комфорту

Одним з перших ознак зношування амортизаторів є відчутне погіршення якості поїздки. Амортизатори втрачають свою здатність поглинати удари та вібрацію, що призводить до більшої жорсткості роботи ходової частини. Як результат, автомобіль починає "скакати" на нерівностях дороги, а також можуть виникати відчуття "підкидання" кузова при проходженні ям або вибоїн.

Часто несправність амортизаторів видно візуально – з них витікає олива

Стук

Несправні амортизатори можуть видавати сторонні звуки при проїзді нерівностей дороги. Якщо ви помітили появу сторонніх звуків – слід звернутись в автосервіс для діагностики ходової частини. Часто несправні амортизатори видно візуально: з них витікає масло. Також для діагностики амортизаторів є спеціальні стенди, які дозволяють визначити відсоток зносу. За результатами діагностики на стенді можна приймати рішення про заміну амортизаторів або продовження їх експлуатації.

На стенді можна визначити ступінь зношування амортизаторів

Погіршення контролю над автомобілем

Іншою ознакою зношування амортизаторів є відчутне погіршення контролю над автомобілем під час руху. Під час поворотів автомобіль може стати менш стійким, з'являється посилене коливання кузова. Це може бути небезпечним, особливо на великих швидкостях або на дорогах зі зниженим коефіцієнтом тертя.

Затирання шин

Поганий стан амортизаторів може призводити до нерівномірного зносу шин. Якщо ви помітили надмірний знос шин на певних ділянках, це може бути ознакою несправності амортизаторів.

Однією з ознак несправності амортизаторів може бути нерівномірний та прискорений знос шин

Збільшення гальмівного шляху

Зношені амортизатори можуть також впливати на ефективність гальм. При гальмуванні автомобіль може втрачати контакт з дорогою, і це може призводити до довших дистанцій гальмування. Це збільшує ризик аварії, особливо на мокрій або слизькій дорозі.

Погіршення стійкості на дорозі

Якщо ви помічаєте, що автомобіль стає менш стійким під час руху, особливо на швидкості, це може бути ознакою зносу амортизаторів. Амортизатори забезпечують стабільність автомобіля на дорозі, і їх несправність може стати причиною «плавання» автомобіля.

Зношені амортизатори ускладнюють контроль над автомобілем та значно збільшують гальмівний шлях. Це сильно впливає на безпеку експлуатації.

Зважаючи на важливість амортизаторів для безпеки і комфорту водіння, їх потрібно перевіряти регулярно, а також вчасно міняти. Рекомендовано замінювати амортизатори через кожні 80 000 - 100 000 км пробігу. Проте, цей термін може відрізнятися в залежності від стану доріг, стилю водіння та умов експлуатації автомобіля.

Заміна амортизаторів

Амортизатори на одній осі рекомендують міняти парами. Якщо замінити тільки один амортизатор робота підвіски буде несиметричною, що призведе до погіршення керованості. Також існують тюнінгові комплекти амортизаторів, які дозволяють покращити керованість та стійкість в поворотах. Проте їх встановлення зазвичай пов'язане з погіршенням комфорту підвіски, проте існують комплекти з можливістю регулювання багатьох переметів. Їх встановлення та подальше регулювання вимагає високої кваліфікації майстра.

Тюнінгові комплекти амортизаторів коштують дорожче стокових, але дозволяють значно покращити керованість авто.

Висновки

Якщо ви помітили будь-які ознаки зношування амортизаторів, рекомендуємо звернутися до фахівців для перевірки та їх заміни. Пам'ятайте, що належна робота амортизаторів забезпечує не лише комфортну їзду, але й зберігає вас та пасажирів у безпеці на дорозі.