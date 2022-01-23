Поки між водіями тривають нескінченні дискусії на тему "гріти чи не гріти двигун", мало кому приходить у голову, що в морози попередній прогрів може бути потрібен ще якимось системам. Між тим, є вузли, для яких це питання життя чи смерті.

В кращому випадку, досвідчені водії можуть пригадати, що крім двигуна, в морози потрібно прогрівати також автоматичну коробку передач – і багато хто справді це робить. Але є в автомобіля є один вузол, якому некорисно працювати у замороженому стані – це амортизатори підвіски.

Амортизатор – вузол, якому незаслужено приділяють мало уваги. Адже він впливає не лише на комфорт, а й на безпеку руху

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Взагалі амортизаторів чотири, вони встановлені біля кожного колеса і потрібні для того, щоб утримувати машину від коливань на нерівностях та у поворотах. Адже пружини підвіски коліс, які пом’якшують поштовхи, можуть розгойдувати кузов вгору-вниз доволі довго, і саме амортизатори, як демпфери, вгамовують цю “гойдалку”. Це потрібно не лише для комфорту пасажирів, а й для того, щоб колеса трималися за дорогу, ефективно гальмували та спрямовували машину у поворотах.

Конструкція типового амортизатора нескладна, але надмірна в’язкість робочої рідини у мороз скорочує його ресурс

Амортизатор влаштований просто. Він являє собою циліндр з робочою рідиною, в якому при кожному русі колеса вгору-вниз ходить поршень. Щоб рідина не загальмовувала поршень зовсім, у ньому є клапани з маленькими отворами.

Так ось, коли на дворі мороз, робоча рідина амортизатора робиться густою і погано проходить через клапани. Через це клапан може банально зламатися і амортизатор або частково втратить свою ефективність, або відмовить геть. Тобто, на відміну від непрогрітого двигуна або АКП, які в холодному вигляді просто прискорено зношуються, заморожений амортизатор може відразу зламатися.

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Крім того, на морозі гірше працюють гумові ущільнення амортизатора – сальник, манжета поршня. Також густа на морозі рідина гірше змащує парти тертя, через що амортизатор прискорено зношується. Тому після тривалої стоянки на морозі амортизатори бажано прогріти.

Як прогріти амортизатори

Спеціальні електричні пристрої для підігріву демпфуючих елементів застосовуються лише на арктичній техніці – та й то електропідігрів часто заміняють паяльною лампою. А на звичайному сімейному автомобілі за умови типової континентальної зими амортизатори достатньою прогріти під час руху.

Перші 500 – 1000 метрів (в залежності від температури) свого ранкового маршруту проїхати так, щоб підвіска машини працювала з мінімальними ходами коліс;

Уникайте різких прискорень і гальмувань, під час яких машина присідає на задні чи передні колеса;

Повороти проходьте так, щоб машина не кренилася;

На холодних амортизаторах намагайтеся уникати ділянок з нерівностями. Якщо це неможливо, рухайтеся такими ділянками максимально повільно.

До речі, в такий спосіб ви збережете від передчасного зношення не лише амортизатори, а й інші компоненти ходової. Зокрема, шарніри ходової частини – сайлентблоки та втулки важелів, втулки стабілізаторів. Як відомо, гума на морозі втрачає еластичність і деталі з неї під навантаженням отримують мікротріщини, які з часом призводять до руйнування деталі. Робота гумових деталей під невеликими навантаженнями дає їм змогу нагрітись за рахунок внутрішнього тертя.

Запотівання корпусу через втрату герметичності – видима перша ознака недалекої відмови амортизатора

Чому не бувають морозостійкі амортизатори

В принципі, можна сконструювати амортизатори, для яких повноцінна робота “на холодну” не становить великої проблеми. Свого часу журналістам “Авто24” доводилося бачити лабораторії в конструкторському бюро одного з найвідоміших виробників амортизаторів. Серед численних випробувань на особливому місці там були кліматичні тести.

Майбутні моделі амортизаторів тестують на ресурс у морозильних камерах протягом певного часу, причому чим поважніший автомобільний бренд замовив собі амортизатор – тим нижче температура у “морозилці” і тим триваліший тест. Відповідно, перед тим конструктори вживають спеціальних заходів з “морозостійкості”: використовують особливу гуму і сталь, підбирають робочу рідину, яка має стабільні характеристики за низьких температур.

Якісні амортизатори коштують недешево, але ж за правильної експлуатації вони служать доволі довго: порядку 50 – 100 тис. км

Рекомендація Авто24

В мороз зазнають додаткових труднощів не лише амортизатори. Тому коли температура за вікном нижче -15о С, перший кілометр після виїзду з дому (з парковки) краще рухатись на невеликій швидкості і на невеликих обертах двигуна. Так само як і у випадку з ходовою частиною, це допоможе прогріти двигун і трансмісію й вберегти їх від надмірного зношення, а то й – від поламки.

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