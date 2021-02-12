Чи відомо вам, що мало не кожна натиснута кнопка на торпедо впливає на кількість пального у вашому баку? А потім узимку дивуємося, чому так збільшилася витрата пального...

Не всі водії здогадуються, що бортове обладнання, яке працює на електриці, врешті-решт споживає бензин, дизпаливо або газ. Для тих, хто не хоче вникати у глибини фізики, просто скажемо, що енергія для електроспоживачів повинна звідкись братися – і вона береться з бензобаку, хоча і через посередництво електромагнітної індукції, генератора та дротів.

Бортова електроенергетика сучасних автомобілів може витримати увімкнення всіх штатних споживачів, але витрата пального помітно зросте

Для більш підготовлених автомобілістів пояснимо, що будь-який підключений до мережі прилад – лампа, вентилятор, обігрівач, радіо тощо – навантажує генератор, тобто пригальмовує обертання його валу. Відповідно, двигуну внутрішнього згоряння (ДВЗ), від якого пасом приводиться генератор, важче провертати вал генератора. Для подолання цього додаткового опору двигуну потрібно більше бензину (газу, дизпалива, електроенергії).

Якщо автомобіль має гібридну силову установку, більша кількість активованих електроприладів так само відіб’ється на витраті пального. У випадку з електромобілями картина абсолютно прозора: більше електрики спожито всілякими опціями – швидше доведеться їхати до розетки на підзарядку.

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Кожен електроспоживач має свою потужність, і чим вона більше, то більше пригальмовується вал ДВЗ. В кожному випадку існує електрична потужність приладу, яка підключається до бортової мережі. Тому, відштовхуючись від цього показника, можна вирахувати, скільки вона потребує бензину. Грубо кажучи, кожні додаткові 100 Вт електричної потужності додають до витрати автомобіля 0,1 л пального на кожні 100 км шляху.

Підігрів керма, дзеркал і заднього скла зазвичай вимикається сам через п’ять-десять хвилин, а сидіння треба вимикати примусово

Скільки пального потребує кожна опція:

Опція Кількість палива Фари галогенові, пара 0,1 л Підігрів вітрового скла 0,8 л Підігрів заднього скла 0,8 л Підігрів сидінь, одне місце 0,01 л Підігрів дзеркал 0,04 л Підігрів керма 0,05 л Штатна аудіосистема, на макс. потужності 0,05 – 0,1 л

Що робити

Як бачимо, бензиновий еквівалент спожитої опціями комфорту електроенергії не такий вже і великий. Але на довгому маршруті або навпаки, у нервових поїздках центром великого міста, сумарна цифра може виявитися вельми помітною. Зменшити її можна відключенням споживачів, які не потрібні в даний момент.

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Фари . Замість ближнього світла вдень за містом у зимовий період можна увімкнути денні ходові вогні DRL (однак, вони мають бути якісними і відповідати вимогам стандартів). “Протитуманки” в ясний день треба вимикати, хоча в певних колах є мода використовувати їх замість ближнього або DRL.

Обігрів сидінь взагалі потрібен лише в чверть години після початку поїздки, потім його можна сміливо вимкнути.

Обігрів заднього (переднього) скла можна вимкнути, коли штатний опалювач прогріє салон. Проте, у багатьох машин він вимикається автоматично через десять – п’ятнадцять хвилин.

Обігрів дзеркал. Якщо є окрема кнопка, підігрів дзеркал так само можна вимкнути, коли вони відтануть або розпотіють. В багатьох випадках, однак, відключення так само автоматичне.

Велика кількість увімкнених споживачів впливає на витрату палива, що особливо характерно для зими

Крім вищезгаданих потужних споживачів, у кожній машині є чимало дрібних пристроїв: лампи освітлення салону та багажника, панель приладів, сервоприводи вікон та сидінь. Вони потребують порядку кількох ват, і такими цифрами у нашому випадку можна знехтувати. Штатна аудіосистема споживає помітну потужність лише при роботі динамікіів на максимальній гучності, коли споживання може сягати 100 Вт, тобто на рівні ближнього світла фар – але як довго ви зможете залишатися у салоні за такої какофонії?

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Помітне для гаманця споживання мають деякі – але не усі! – з додаткових пристроїв, які ми вмикаємо у розетку прикурювача. Це різного роду підігрівачі, кавоварки, холодильники. Навігатори, мультимедійні гаджети та зарядки для смартфонів суттєвого впливу на гаманець не мають.

Не кожна розетка прикурювача витримує потужні прилади. Деякі з таких девайсів споживають помітну з точки зору витрати пального потужність

Неважливо, чи екіпаж активував певні споживачі під час руху, чи на запаркованому автомобілі, чи взагалі при незаведеному двигуні. Ту енергію, яку прилади “висмокчуть” з акумулятора при заглушеному моторі, потрібно буде відновити від генератора після старту мотора. Тобто додаткове пальне все одно буде витрачене.

Рекомендація Авто24

Якщо зимовий апетит вашої машини вас цілком задовольняє, не переймайтеся “вартістю” увімкнених електроприладів. Адже ви обирали машину у багатій комплектації для того, щоб користуватися усіма благами комфорту. Але ж коли витрата пального і вміст рахунку з АЗС має для вас значення, підійдіть до користування опціями комфорту вдумливо. Однак не забувайте про безпеку, на яку можуть вплинути вимкнуті, наприклад, обдув та підігрів скла.

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