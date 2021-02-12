Известно ли вам, что чуть ли не каждая нажатая кнопка на торпедо влияет на количество горючего в вашем баке? А мы зимой удивляемся, почему так увеличился расход горючего...

Не все водители догадываются, что бортовое оборудование, которое работает на электричестве, в конце концов потребляет все же бензин, дизтопливо или газ. Для тех, кто не хочет вникать в глубины физики, просто скажем, что энергия для электропотребителей должна где-то браться – и она берется из бензобака, хотя и через посредничество электромагнитной индукции, генератора и проводов.

Бортовая электроэнергетика современных автомобилей может выдержать включение всех штатных потребителей, но расход топлива заметно возрастет

Для более подготовленных автомобилистов поясним, что любой подключенный к сети прибор – лампа, вентилятор, обогреватель, радио и тому подобное – нагружает генератор, то есть притормаживает вращение его вала. Соответственно, двигателю внутреннего сгорания (ДВС), от которого ремнем приводится генератор, труднее проворачивать вал генератора. Для преодоления этого дополнительного сопротивления двигателю требуется больше бензина (газа, дизтоплива).

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Каждый электропотребитель имеет свою мощность, и чем она больше, тем больше притормаживается вал ДВС. В каждом случае известна электрическая мощность прибора, подключаемого к бортовой сети, и отталкиваясь от этого показателя можно высчитать, сколько он требует бензина. Грубо говоря, каждые дополнительные 100 Вт электрической мощности добавляют к расходу автомобиля 0,1 л топлива на каждые 100 км преодоленных километров пути.

Подогрев руля, зеркал и заднего стекла обычно выключается сам через пять-десять минут, а сиденье надо выключать принудительно

Сколько топлива требует каждая опция:

Опция Количество топлива Фары галогеновые, пара 0,1 л Подогрев ветрового стекла 0,8 л Подогрев заднего стекла 0,8 л Подогрев сидений, одно место 0,01 л Подогрев зеркал 0,04 л Подогрев руля 0,05 л Аудиосистема на полной мощности 0,05 – 0,1 л

Что делать

Как видим, бензиновый эквивалент потребленной опциями комфорта электроэнергии не такой уж и большой. Но на длинном маршруте или наоборот, в нервных поездках по центру большого города, суммарная цифра может оказаться весьма заметной. Уменьшить ее можно отключением потребителей, которые не нужны в данный момент.

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Фары. Вместо ближнего света днем за городом в зимний период можно включить дневные ходовые огни DRL (однако, они должны быть качественными и соответствовать требованиям стандартов). “Противотуманки” в ясный день надо выключать, хотя в определенных кругах есть мода использовать их вместо ближнего или DRL.

Обогрев сидений вообще нужен лишь в первую четверть часа после начала поездки, потом его можно смело выключить.

Обогрев заднего (переднего) стекла можно исключить, когда штатный отопитель прогреет салон. Тем не менее, у многих машин он выключается автоматически через десять – пятнадцать минут.

Обогрев зеркал. Если есть отдельная кнопка, подогрев зеркал также можно выключить, когда они оттают или распотеют. Во многих случаях, однако, отключение также автоматическое.

Большое количество включенных потребителей влияет на расход топлива, что особенно характерно для зимы

Кроме вышеупомянутых мощных потребителей, в каждой машине есть много мелких устройств: лампы освещения салона и багажника, панель приборов, сервоприводы стекол и сидений. Им требуется порядка нескольких ватт, и такими цифрами в нашем случае можно пренебречь. Штатная аудиосистема потребляет заметную мощность только при работе динамикив на максимальной громкости, когда потребление может достигать 100 Вт, то есть на уровне ближнего света фар - но как долго вы сможете оставаться в салоне при такой какофонии?

Не каждая розетка прикуривателя выдерживает мощные приборы. Некоторые из таких девайсов потребляют заметную с точки зрения расхода топлива мощность

Заметное для кошелька потребления имеют некоторые - но не все! - из дополнительных устройств, которые мы включаем в розетку прикуривателя. Это разного рода подогреватели, кофеварки, холодильники. А вот навигаторы, мультимедийные гаджеты и зарядки для смартфонов существенного влияния на кошелек водителя не имеют.

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Должны наконец заметить, что неважно, активировал ли экипаж определенные потребители во время движения или на запаркованном автомобиле, или вообще при незаведенном двигателе. Ту энергию, которую приборы “высосут” из аккумулятора при заглушенном моторе, нужно будет восстановить от генератора после старта мотора. То есть дополнительное топливо все равно будет потрачено.

Рекомендация Авто24

Если зимний аппетит вашей машины вас вполне удовлетворяет, не расстраивайтесь “стоимости” включенных электроприборов. Ведь вы выбирали машину в богатой комплектации для того, чтобы пользоваться всеми благами комфорта. А когда расход топлива и содержимое счета с АЗС имеет для вас значение, подойдите к пользованию опциями комфорта вдумчиво. Однако не забывайте о безопасности, на которую могут повлиять отключенные, например, обдув и подогрев стекла.

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