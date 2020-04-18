Жизнь подталкивает нас к широкому использованию в машине различных дополнительных гаджетов и электроприборов, и мелких, и крупных. Все они как будто должны подключаться к розетке прикуривателя, но всегда ли это можно делать?

В любом нынешнем авто есть как минимум одна розетка для подключения дополнительных потребителей – телефонной зарядки, регистратора, радар-детектора, компрессора... Кое-кто позволяет себе в машине и более серьезную “бытовую технику” – холодильник, ноутбук, кофеварку.

“Зарядки” для телефонов, навигатора и подобной мелочи могут приносить проблемы только по причине своего низкого качества, но не из-за чрезмерной мощности.

Но каждый ли такой прибор можно включать в электросеть автомобиля, да еще и через такой ненадежный порт, как гнездо прикуривателя? Да, в принципе это удобная розетка для подключения мелких электроприборов, однако честно говоря, с точки зрения инженеров-электриков эта конструкция столетней давности уже отстала от жизни.

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Для питания мощных современных электроприборов давно уже требуется более надежное соединение, чем подпружиненные контакты без всякой фиксации. Но производители автоаксессуаров и впредь упорно продуцируют товары с подключением к гнезду прикуривателя – хотя некоторые из них как минимум слишком мощны для такой розетки.

И гнездо прикуривателя, и специальные розетки для 12-вольтовых потребителей, которыми оборудованы салоны и багажники нынешних авто, обычно рассчитаны на мощность до 100 – 150 ватт (точнее можно прочитать в заводской инструкции). Соответственно, розетку защищает предохранитель номиналом 10 – 15 ампер – и он перегорает, если мощность превышена, т. е. если вы включили что-то большей мощности – например, большой компрессор. Попутно скажем, что втыкать на его место предохранитель большего номинала нельзя: провода расплавятся и начнется небольшой пожар.

Некоторые автомобильные устройства просто не имеют смысла: 12-вольтовое питание не позволяет организовать эффективную работу, например, пылесосов, кофеварок, нагревателей воздуха.

Конечно, большинство из нас привыкли к повседневному использованию в машине небольших электроприборов вроде зарядок для смартфонов и адаптеров к регистраторам и радар-детекторам. Эти гаджеты потребляют малый ток, а вот при использовании мощных девайсов начинаются дополнительные хлопоты: прибор либо работает с перебоями, либо не выполняет толком свою функцию, или вскоре перегорает предохранитель автомобиля.

С особой придирчивостью относитесь:

Компрессор большого размера . Некоторые мощные компрессоры комплектуются не штекером для гнезда подкуривателя, а “крокодилами " для клемм аккумулятора, и это правильно. Между тем, порой такие же “богатыри” имеют штекер для прикуривателя, предохранитель которого перегорает при первой же попытке накачать колесо.

Холодильник . В зависимости от типа и модели холодильник может “сосать” из бортовой сети немаленький ток. Следите за подключенным рефрижератором, и не оставляйте его надолго при неработающем моторе.

Преобразователь тока 12/220 вольт, который часто используют для работы ноутбуков. Если действительно есть насущная потребность в питании 220 вольт на борту, лучше обратиться к профессионалам, которые установят вам такой инвертер стационарно, по всем правилам электротехники.

Нагреватель воздуха . На самом деле это очень сомнительное устройство, которое не может заметно нагреть воздух в салоне.

Пылесос . Эффективная мощность 12-вольтовых пылесосов в принципе очень низкая, хотя ток они потребляют порой немаленький.

Чайники и кофеварки (не путать с подогревателями напитков). По-настоящему вскипятить чай при питании от 12 вольтной сети – дело очень долгое, понадобится от получаса до часа. При том потребление немаленькое.

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Потребление мощности устройствами в автомобиле

Устройство Мощность Рекомендации по подключению в гнездо подкуривателя Зарядка телефона (смартфона) 2,5 – 8,0 ватт Можно Навигатор 7,5 – 8,0 ватт Можно Радар-детектор 3 - ватт Можно Видеорегистратор 4,5 - 10,0 ватт Можно USB-адаптер 6 - 24 ватт Можно Компрессор шинный 120 – 200 ватт Мощностью до 150 ватт Пилесос 85 – 140 ватт Можно Холодильник 40 – 150 ватт Можно Кофеварка (чайник) 120 – 190 ватт Не советуем Нагреватель воздуха 150 – 200 ватт Не советуем Подогреватель сиденья (одно сиденье) 50 ватт Можно Ноутбук (через инвертер) 50 – 100 ватт Можно Инвертер 12/220 вольт 45 – 600 ватт Мощностью до 150 ватт

Современные технологии позволяют сделать автомобильный холодильник эффективным и безопасным даже при питании от розетки прикуривателя.

Рекомендация Авто24

Покупая какой-то новый для вас мощный девайс, который должен питаться от гнезда прикуривателя автомобиля, обязательно посоветуйтесь с грамотным электриком о возможности его эксплуатации в вашей машине. Особенно это касается китайских производителей no name. Информация в инструкции к прибору и штепсель для автомобильной розетки на конце провода – это отнюдь не гарантия того, что с машиной в итоге все будет хорошо.

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