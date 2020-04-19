Життя підштовхує нас до широкого використання в машині різних сторонніх гаджетів та електроприладів, і дрібних, і великих. Всі вони начебто мають підключатись до розетки підкурювача, але чи завжди це можна робити?

В будь-якому нинішньому авто є як мінімум одна розетка для підключення додаткових споживачів – телефонної зарядки, реґстратора, радар-детектора, компресора… Дехто дозволяє собі в машині і більш серйозну “побутову техніку” – холодильник, ноутбук, кавоварку.

“Зарядки” для телефонів, навігатора та подібного дріб’язку можуть становити проблему тільки з причини своєї низької якості, але не через потужність.

Але чи кожен такий прилад можна вмикати в електромережу автомобіля, та ще й через такий ненадійний порт, як гніздо підкурювача? Так, в принципі ця розетка зручна для підключення дрібних електроприладів, проте чесно кажучи, з точки зору інженерів-електриків цей задум сторічної давнини уже відстав від життя.

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Для живлення потужних сучасних електроприладів давно вже потрібне більш надійне з’єднання, ніж підпружинені контакти без жодної фіксації. Але виробники автоаксесуарів і надалі вперто продукують товари з підключенням до гнізда підкурювача – хоча деякі як мінімум занадто потужні для такої розетки.

І гніздо підкурювача, і спеціальна розетка для 12-вольтних споживачів, якими обладнані салони і багажники нинішніх авто, розраховані на потужність до 100 - 150 ватт (точніше можна прочитати в заводській інструкції). Відповідно, розетку захищає запобіжник номіналом 10 – 15 ампер – і він перегорає, якщо потужність перевищено, тобто якщо ви увімкнули щось більшої потужності – наприклад, великий компресор. Принагідно скажемо, що встромляти на його місце запобіжник більшого номіналу не можна: дроти розплавляться і почнеться невелика пожежа.

Деякі автомобільні пристрої просто не мають сенсу: живлення від 12-вольтної мережі не дозволяє організувати ефективну роботу, наприклад, пилососів, кавоварок, нагрівачів повітря.

Звісно, більшість з нас звикли до повсякденного використання в машині невеликих електроприладів на кшталт зарядок для смартфонів та адаптерів до регістраторів і радар-детекторів. Ці гаджети споживають малий струм, а ось при використанні потужних девайсів починаються додаткові клопоти: прилад або працює з перебоями, або не виконує толком своєї функції, або незабаром перегоряє запобіжник автомобіля.

З особливою прискіпливістю ставтеся:

Компресор великого розміру. Деякі потужні компресори комплектуються не штекером для гнізда підкурювача, а “крокодилами” для клем акумулятора, і це правильно. Між тим, часом такі самі “богатирі” мають штекер для підкурювача, запобіжник якого перегоряє відразу після включення насосу.

Холодильник . В залежності від типу і моделі холодильник може “смоктати” з бортової мережі чималенький струм. Слідкуйте за підключеним рефрижератором, і не залишайте його надовго при непрацюючому моторі.

Конвертер напруги 220/12 вольт, який часто використовують для роботи ноутбуків. Якщо справді є нагальна потреба у живленні 220 вольт на борту, краще звернутися до професіоналів, які встановлять вам такий конвертер стаціонарно, за усіма правилами електротехніки.

Нагрівач повітря. Насправді це дуже сумнівний пристрій, який не може помітно нагріти повітря в салоні.

Пилосос . Ефективна потужність 12-вольтних пилососів в принципі дуже низька, хоча струм вони споживають часом чималенький.

Чайники і кавоварки (не плутати з підігрівачами напоїв). По-справжньому зикип’ятити чай при живленні від 12 вольтної мережі – справа дуже довга, знадобиться від півгодини до години. При тому споживання чималеньке.

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Споживання потужності пристроями в автомобілі

Пристрій Потужність Рекомендації щодо підключення у гніздо підкурювача Зарядка телефона (смартфона) 2,5 – 8,0 ватт Можна Навігатор 7,5 – 8,0 ватт Можна Радар-детектор 3 - ватт Можна Відеорегістратор 4,5 - 10,0 ватт Можна USB-адаптер 6 - 24 ватт Можна Компресор шинний 120 – 200 ватт Потужністю до 150 ватт Пилосос 85 – 140 ватт Можна Холодильник 40 – 150 ватт Можна Кавоварка (чайник) 120 – 190 ватт Не радимо Нагрівач повітря 150 – 200 ватт Не радимо Підігрівач сидіння (одне сидіння) 50 ватт Можна Ноутбук (через инвертер) 50 – 100 ватт Можна Инвертер 12/220 вольт 45 – 600 ватт Потужністю до 150 ватт

Сучасні технології дозволяють зробити автомобільний холодильник ефективним та безпечним навіть при живленні від розетки прикурювача.

Рекомендація Авто24

Купуючи якійсь новий для вас потужний девайс, який має живитися від гнізда підкурювача автомобіля, обов’язково порадьтеся з грамотним електриком щодо можливості його експлуатації у вашій машині. Особливо це стосується китайських виробників no name. Інформація в інструкції до приладу та штепсель для автомобільної розетки на кінці дроту – це аж ніяк не гарантія того, що з машиною у підсумку все буде гаразд.

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