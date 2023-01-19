За прошлый год в Евросоюзе было зарегистрировано чуть больше 9,2 миллионов автомобилей.

Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) опубликовала статистику регистраций автомобилей в Евросоюзе за 2022 год. За январь-декабрь европейцы зарегистрировали 925 5930 машин: это на 4,6 процента меньше, чем в 2021 году, и является самым плохим результатом с 1993 года.

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Аналитики отмечают, что авторынок ЕС по-прежнему намного ниже уровня допандемийного ноября 2019 года, когда месячные продажи превышали один миллион машин.

Снижение годового уровня продаж обусловлено дефицитом запчастей в первой половине 2022 года, отмечается в сообщении ACEA. С января по май прошлого года продажи автомобилей в Европе снижались, но в последний месяц весны авторынок вышел в плюс – но только на фоне низкой базы сравнения.

Рост авторынка был зафиксирован в Германии – количество регистраций машин там увеличилось на 1,1 процента. При этом во Франции продажи сократились на 7,8 процента, в Испании – на 5,4 процента, а в Италии на 9,7 процента.

Что касается продаж по маркам, то объемы реализации концерна Volkswagen, в который входят Skoda, Audi, Seat, Porsche и другие марки, уменьшилось на 5,2 процента, у Stellantis (альянс Fiat Chrysler и PSA Group) падение составило 14,1 процента. , у группы Renault – 4,3 процента, у BMW – 5,1 процента, а у Mercedes-Benz продажи остались на прежнем уровне. Hyundai и Kia суммарно увеличили объем продаж на 2,6%.

Число новых автомобилей в Европе (включая Исландию, Норвегию, Швейцарию и Великобританию) в 2022 году сократилось на 4,1 процента, до 11 286 939 штук.