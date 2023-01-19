За минулий рік у Євросоюзі було зареєстровано трохи більше 9,2 мільйона автомобілів.

Європейська асоціація автовиробників (ACEA) опублікувала статистику реєстрацій автомобілів у Євросоюзі за 2022 рік. За січень-грудень європейці зареєстрували 925 5930 машин: це на 4,6 відсотка менше, ніж у 2021 році, і є найгіршим результатом з 1993 року.

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Аналітики зазначають, що авторинок ЄС, як і раніше, набагато нижчий за рівень допандемійного листопада 2019 року, коли місячні продажі перевищували один мільйон машин.

Зниження річного рівня продажів зумовлене дефіцитом запчастин у першій половині 2022 року, наголошується у повідомленні ACEA. З січня до травня минулого року продаж автомобілів в Європі знижувався, але в останній місяць весни авторинок вийшов у плюс - але тільки на тлі низької бази порівняння.

Зростання авторинку було зафіксовано у Німеччині – кількість реєстрацій машин там збільшилася на 1,1 відсотка. При цьому у Франції продаж скоротився на 7,8 відсотка, в Іспанії - на 5,4 відсотка, а в Італії на 9,7 відсотка.

Що ж до продажів за марками, то обсяги реалізації концерну Volkswagen, до якого входять Skoda, Audi, Seat, Porsche та інші марки, зменшилася на 5,2 відсотка, у Stellantis (альянс Fiat Chrysler та PSA Group) падіння склало 14,1 відсотка, У Групи Renault – 4,3 відсотка, у BMW – 5,1 відсотка, а у Mercedes-Benz продаж залишився на колишньому рівні. Hyundai та Kia сумарно збільшили обсяг продажів на 2,6 відсотка.

Число нових автомобілів у Європі (включаючи Ісландії, Норвегії, Швейцарії та Великобританії) у 2022 році скоротилося на 4,1 відсотка, до 11 286 939 штук.