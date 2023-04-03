За прошлый месяц украинцы приобрели 4,5 тыс. новых авто

В марте украинцы приобрели и зарегистрировали 4511 новых легковых авто, что в 8 раз больше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром. Но это произошло из-за очень низкой базы сравнения.

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По отношению к предыдущему месяцу потребительская активность на авторынке выросла на 21%.

Наибольшее количество покупателей в прошлом месяце привлекла японская марка Toyota. Мартовский показатель Toyota – 648 регистраций. Второй по количеству полученных номеров (438 шт.) была Renault. Volkswagen закончил месяц с показателем 432 проданных авто, что позволило занять ему третье место рейтинга. На четвёртом месте BMW с результатом 355 ед. Замыкает ТОП-5 марта Skoda – 346 автомобилей.

Бестселлером первого месяца весны на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер Renault Duster, избравший 414 покупателей.

Всего в первом квартале 2023 года в Украине было зарегистрировано 11,2 тыс. новых легковых автомобилей, почти столько же, что и в прошлом.