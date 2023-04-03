За минулий місяць українці придбали 4,5 тис. нових авто

У березні українці придбали та зареєстрували 4511 нових легкових авто, що у 8 разів більше ніж торік, повідомляє Укравтопром. Але це сталося через надзвичайно низьку базу порівняння.

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Відносно попереднього місяця споживча активність на авторинку зросла на 21%.

Найбільшу кількість покупців в минулому місяці привернула до себе японська марка Toyota. Березневий показник Toyota – 648 реєстрацій. Другою за кількістю отриманих номерів (438 шт.) була Renault. Volkswagen закінчив місяць з показником 432 проданих авто, що дозволило посісти йому третю сходинку рейтингу. На четвертому місці BMW з результатом 355 од. Замикає ТОП-5 березня Skoda – 346 авто.

Бестселером першого місяця весни на українському ринку нових легковиків став кросовер Renault Duster, який обрали 414 покупців.

Всього в першому кварталі 2023 року в Україні було зареєстровано 11,2 тис. нових легкових автомобілів, майже стільки ж, що й торік.