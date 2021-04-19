Американский производитель электрокаров Tesla отчитался об увеличении продаж в Китае в марте до рекордного уровня, пишет Bloomberg.

По данным China Automotive Information Net, в прошлом месяце в Китае было зарегистрировано 34 635 новых автомобилей Tesla, произведенных в стране. Это почти вдвое больше, чем 18 155 электромобилей, проданных в феврале.

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Количество регистраций в марте оказалось в три раза выше, чем продажи за тот же месяц в 2020 году, когда Китай пытался контролировать вспышки коронавируса.

Растущий спрос на китайском автомобильном рынке помог компании в I квартале поставить 184 800 автомобилей по всему миру.

Напомним: по итогам 2020 года Tesla заняла почти 25% мирового рынка электрокаров.

В 2020 году продажи Tesla в Китае выросли более чем вдвое. Продажи автопроизводителя в КНР за прошлый год составили $ 6,66 млрд. В 2019 году продажи Tesla в Китае достигли $ 2,98 млрд.