Американський виробник електрокарів Tesla прозвітувала про збільшення продажів в Китаї в березні до рекордного рівня, пише Bloomberg.

За даними China Automotive Information Net, минулого місяця в Китаї було зареєстровано 34 635 нових автомобілів Tesla, вироблених в країні. Це майже вдвічі більше, ніж 18 155 електромобілів, проданих в лютому.

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Кількість реєстрацій в березні виявилась утричі вищою, ніж продажі за той же місяць у 2020 році, коли Китай намагався контролювати спалахи коронавірусу.

Зростаючий попит на китайському автомобільному ринку допоміг компанії в І кварталі поставити 184 800 автомобілів по всьому світу.

Нагадаємо: за підсумками 2020 року Tesla зайняла майже 25% світового ринку електрокарів.

У 2020 році продажі Tesla в Китаї зросли більш ніж удвічі. Продажі автовиробника в КНР за минулий рік склали $6,66 млрд. У 2019 продажі Tesla в Китаї досягли $2,98 млрд