Производство автомобилей в мире постепенно возобновляется после того, как в большинстве стран были сняты навозные ограничения.

По данным Всемирной организации автопроизводителей (ОИСА) за 9 месяцев 2022 года мировой автопром произвел более 61 млн ед. автотранспорта, сообщает Укравтопром.

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Относительно аналогичного периода прошлого года объемы глобального автопроизводства увеличились на 7%, а от допандемийного показателя (9 мес. 2019г.) отставание составляет 10%.

Наибольшая часть в мировом автопроизводстве принадлежит легковым авто. С января по сентябрь этого года было произведено 43,7 млн легковых автомобилей (+9% к апмр).

Производство легких коммерческих автомобилей увеличилось на 7% - до 14,7 млн. шт.

Большегрузных авто за отчетный период было изготовлено почти 2,5 млн. шт. (-25%).

Отчетность по производству автобусов – 170 тыс. шт. (+24%).

Лидерами по автопроизводству по итогам первых трех кварталов стали: