У Росії хочуть відновити виробництво двигунів 60-річної давності. Йдеться про мотори для похоронних автобусів ПАЗ.

Наприкінці минулого року Заволзький моторний завод припинив виробництво атмосферних двигунів ЗМЗ 520 серії. Цей двигуни серійно випускали з 1963 року. Останні зразки агрегатів, які були модернізованою версією двигуна ЗМЗ-53, збирали для автобусів ПАЗ (які традиційно використовуються для поховань померлих).

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За 58-річну історію було випущено понад 6,5 мільйона таких восьмициліндрових двигунів. І ось тепер завод може перезапустити конвеєр. Все тому, що альтернативи цим моторам немає.

Остання версія заволзького «атмосферника» була 4,67-літровим V8, віддача якого становила від 128 до 138 кінських сил. Агрегат, вартість якого становила лише $4 тисячі, масово ставили на автобуси ПАЗ-3205. Дизельні аналоги коштували вдвічі дорожче. За минулий рік було зібрано 7607 таких двигунів.

Нині Заволзький моторний завод бачить зацікавленість перевізників бодай у якихось двигунах. Керівництво підприємства оцінює можливий обсяг замовлень. Якщо буде отримана достатня кількість заявок, виробництво старого «атмосферника» можуть запустити наступного року. Причому на конвеєр поставлять бензинову та біпаливну версії агрегату.