В России хотят возобновить производство двигателей 60-летней давности. Речь идет о моторах для похоронных автобусов ПАЗ.

В конце прошлого года Заволжский моторный завод прекратил производство атмосферных двигателей ОМП 520 серии. Этот двигатели серийно выпускали с 1963 года. Последние образцы агрегатов, которые были модернизированной версией двигателя ЗМЗ-53, собирали для автобусов ПАЗ (обычно используемых для захоронений умерших).

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За 58-летнюю историю было выпущено более 6,5 миллионов таких восьмицилиндровых двигателей. И вот теперь завод может перезапустить конвейер. Все потому, что альтернативы этим моторам нет.

Последняя версия заволжского «атмосферника» была 4,67-литровым V8, отдача которого составляла от 128 до 138 лошадиных сил. Агрегат, стоимость которого составляла всего 4 тысячи долларов, массово ставили на автобусы ПАЗ-3205. Дизельные аналоги стоили вдвое дороже. За прошлый год было собрано 7607 таких двигателей.

В настоящее время Заволжский моторный завод видит заинтересованность перевозчиков в каких-либо двигателях. Руководство предприятия оценивает возможный объем заказов. Если будет получено достаточное количество заявок, производство старого атмосферника могут запустить в следующем году. При этом на конвейер поставят бензиновую и биотопливную версии агрегата.