Из-за санкций и нарушения логистических цепочек производство новых автомобилей в России значительно сократилось. Большее падение наблюдалось только во время ковидных ограничений

Производство легковых автомобилей в РФ в марте 2022 года на фоне масштабных приостановок автозаводов упало на 72,1%, до 40,9 тысяч машин.

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Это стало рекордным проседанием с апреля 2020 года, когда из-за антиковидных локдаунов выпуск обвалился на 79,2%, до 30 тысяч автомобилей, следует из данных Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), передает "Интерфакс".

Падение выпуска легковых машин в марте до февраля текущего года составило 62,2%. Всего, по данным Росстата, за I квартал 2022 г. в РФ их было произведено 244 тыс. шт. (-33,2%)

После начала войны против Украины ряд работающих в РФ автопроизводителей приостановили производство. Некоторые из них называли причинами приостановления проблемы с логистическими цепочками и нехватку комплектующих, поставляемых из-за границы.