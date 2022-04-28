Через вихід світових автовиробників з російського ринку та зупинку автозаводів виробництво нових автомобілів у країні-агресорі значно скоротилось. Більше падіння спостерігалось лише під час ковідних обмежень.

Виробництво легкових автомобілів в РФ у березні 2022 року на тлі масштабних призупинень автозаводів впало на 72,1%, до 40,9 тисяч машин.

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Це стало рекордним просіданням з квітня 2020 року, коли через антиковідні локдауни випуск обвалився на 79,2%, до 30 тисяч автомобілів, випливає з даних Федеральної служби державної статистики РФ (Росстат), передає "Інтерфакс".

Падіння випуску легкових машин у березні до лютого поточного року становило 62,2%. Усього, за даними Росстату, за I квартал 2022 р. в РФ їх було вироблено 244 тис. шт. (-33,2%)

Після початку війни проти України низка працюючих у РФ автовиробників призупинила виробництво. Деякі з них називали причинами призупинення проблеми з логістичними ланцюжками та нестачу комплектуючих, що поставляються з-за кордону.