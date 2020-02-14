Ранее подобные прототипы именовали Vision, и суть у них одна – демонстрация перспективного дизайна.

Третьего марта на Женевском автосалоне компания Hyundai представит электрический концепт Prophecy, с которым фирменная философия дизайна “чувственная спортивность” должна выйти на новый уровень. Вместе с шоукаром компания пообещала продемонстрировать новую стратегию электрификации.

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“Красивый силуэт подчеркнут изящные изгибы, которые проходят по широким задним боковинам и обеспечивают превосходную аэродинамику. Линия хвостовой части дополнена интегрированным спойлером и фонарями с пиксельной графикой”, – сообщает пресс-релиз Hyundai.

“Prophecy не следует трендам, он подчеркивает вечную красоту, которая выдержит испытание временем”, – заявил стилист Саньюп Ли.

Prophecy кажется близким родственником сити-кара Genesis Mint, которому дали разрешение встать на конвейер где-то в 2021 году. Также дизайн концепта Prophecy перекликается с прототипами южнокорейского концерна: Kia Futuron, Hyundai 45, Imagine by Kia и Kia HabaNiro.

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