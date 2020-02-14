Раніше подібні прототипи іменували Vision, та суть у них одна – демонстрація перспективного дизайну.

Третього березня на Женевському автосалоні компанія Hyundai представить електричний концепт Prophecy, з яким фірмова філософія дизайну “чуттєва спортивність” повинна вийти на новий рівень. Разом з шоукарорм компанія пообіцяла продемонструвати нову стратегію електрифікації.

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“Гарний силует підкреслять витончені вигини, які проходять по широким заднім боковинам і забезпечують чудову аеродинаміку. Лінія хвостової частини доповнена інтегрованим спойлером і ліхтарями з піксельної графікою”, – повідомляє прес-реліз Hyundai.

“Prophecy не слідує трендам, він підкреслює вічну красу, яка витримає випробування часом”, – заявив стиліст Саньюп Лі.

Prophecy здається близьким родичем сіті-кара Genesis Mint, котрому дали дозвіл стати на конвеєр десь у 2021 році. Також дизайн кконцепта Prophecy перекликається з прототипами південнокорейського концерну: Kia Futuron, Hyundai 45, Imagine by Kia та Kia HabaNiro.

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